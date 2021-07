Juanjo Cardenal, voz de 'Saber y Ganar', dice adiós al concurso

'Saber y Ganar' es uno de los programas más longevos de la televisión. El legendario concurso lleva más de 24 años emitiéndose y entreteniendo al público de la mano de sus protagonistas. Ahora, uno de sus principales integrantes dice adiós al programa. Juanjo Cardenal, locutor que ponía la voz a las preguntas, se ha jubilado a sus 71 años.



Desde RTVE anunciaron que Elisenda Roca, ex presentadora de 'Cifras y Letras', será la encargada de sustituir a Cardenal. "Para mí es un honor. No puedo ser más feliz", afirmó en una entrevista a RTVE.es. Además, aseguró que "adora" a Jordi Hurtado y que está ilusionada de empezar una nueva etapa en "un programa mítico".



LA DESPEDIDA DE 'EL SABIO'

Nos ha llegado al corazón el momento en el que @JuanjoCardenalL ha pedido a @elisendastone un favor: que cuide de 'su niño', su micro en 'Saber y Ganar' #GraciasJuanjohttps://t.co/hqkZAxzu98 pic.twitter.com/AMRxj2QT39 — La 2 (@la2_tve) July 21, 2021

Jordi Hurtado le ha dejado este consejo a @JuanjoCardenalL para que aproveche al máximo su tiempo libre durante la jubilación. #GraciasJuanjohttps://t.co/hoDGqsV9z0 pic.twitter.com/Vu7Mtyy0LU — La 2 (@la2_tve) July 21, 2021

Como homenaje a sus años en el programa, La 2 emitió este 23 de julio un, que contó con la presencia de Cardenal y Roca.El 'Sabio' aprovechó la emisión para recitar poesía, una de sus grandes pasiones. Tras ello, Hurtado procedió a preguntarle cual era su momento favorito del programa. "Es imposible", afirmó Cardenal.de mil cosas que me las llevo yo dentro y son para mi", continuó.Además, el 'Sabio' contestó a la duda del por qué se jubilaba. "En esta vida. En realidad no es un final, es un cambio de ciclo y de etapa, porque no me pienso aburrir y tengo muchas cosas que hacer", aseguró.Cardenal también dedicó unas palabras a Roca. "Te quiero decir particularmente una cosa, Elisenda Roca.", comenzó emocionado. Tras ello, señaló al set de locución asegurando que ese era su "hueco", pero que ahora también era el de Roca.Para finalizar, el locutor realizó una petición a la nueva voz. "Te voy a pedir que le cojas de la mano bien fuerte y con él te pongas a andar, a caminar. Yo no te voy a decir hasta donde, hasta cuando. Pero te voy a hacer un ruego:. Y suerte"., presentador del programa, quiso despedirse y dedicar unas palabras a su compañero. "Me siento huérfano un poquito, huérfano de compañero. Porque muchas veces decíamos: 'es que somos las extraña pareja, llevamos tantos años y sin pelearnos. Llevándonos de maravilla", confesó en una entrevista a RTVE.Durante la emisión del especial pidió a Cardenal que no se si sintiese "vacío en ningún momento" y que "siguiese con su familia". Para terminar, le aseguró que no le faltaría "alimento cultural" y le aconsejó que invirtiese tiempo en aquello que disfruta., finalizó.