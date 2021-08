Isabel Pantoja vuelve a los escenarios con zasca de su hijo Kiko Rivera incluido

Isabel Pantoja ha vuelto a los escenarios este sábado 7 de agosto tras más de año y medio de ausencia a causa de la pandemia. La cantante andaluza escogió el festival Tío Pepe, celebrado en Jerez de la Frontera (Andalucía), para realizar el que será su único concierto en España en 2021.



La Pantoja logró conquistar al público sobre el escenario, aunque no consiguió contentar a todos fuera de él. Ejemplo de ello fue el mensaje que su hijo, Kiko Rivera, colgó en las redes tras el concierto.



"Quiero felicitar a Isabel Pantoja (artista) por el concierto que dio ayer, la música y el arte jamás deben morir", escribió. El mensaje continuó con el dardo envenenado hacia su madre. "Como madre y como persona ya es otra cosa. Disfruten del domingo", añadió.





La polémica entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera

Mensaje de Kiko Rivera en Instagram, @riverakikoNo obstante, la andaluza tampoco se cortó a la hora de soltar indirectas. "Había tantos 'amigos' que no cabían en la foto.", proclamó Isabel Pantoja durante el concierto, en referencia a aquellos con los que ya no mantiene relación por la disputa con su hijo.Las declaraciones de madre e hijo son fruto de unadeclarada entre ambos hace casi un año. Todo comenzó cuando, en octubre, Kiko Rivera confesó en el programa de Sálvame que no estaba pasando su mejor momento. Tras varios comentarios de Rivera en referencia a la, La Pantoja estalló en el programa de Ana Rosa. "Ya estoy cansada de escuchar tantas mentiras", aseveró.A raíz de ello le siguieron meses de conflictos y pullas entre ambos, siendo lacausa común de las disputas entre ambos. A esto último, se le sumó la noticia bomba de que Isabel Pantoja iba aTras ello, el conflicto verbal pasó a ser una, donde Kiko Rivera se puso en manos judiciales para. La pelea de Rivera por la finca ha llegado hasta tal punto que, hace apenas dos días, anunció su nueva marca de ropa llamada 'Kantora is mine' (Cantora es mía), una declaración que deja claro que, a día de hoy, la mala relación de madre e hijo continúa.