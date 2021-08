RTVE ficha al polémico psicólogo Rafael Santandreu que asegura que "la depresión te la provocas tú"

El programa 'La hora de la 1' vuelve mañana a la mañana a RTVE tras un parón de dos semanas por los Juegos Olímpicos. Lo hace con nuevos fichajes, entre ellos el psicólogo y escritor, Rafael Santandreu.



Sin embargo, este nuevo fichaje no ha sido muy bien acogido por las redes por antiguas declaraciones que realizó en medios de comunicación. Por ejemplo, en una entrevista que concedió al diario El Mundo en 2018, llegó a asegurar que la "te la provocas tú con tu diálogo interno, aunque no te des cuenta. Cuesta mucho deprimirse: solo si te esfuerzas mucho lo conseguirás".Además, en esa misma entrevista aseguró que la, la, elo lason solo. "Deprimirse o estresarse es muy difícil cuando aprendes a cambiarlo, plaf, simplemente desaparece y vuelves a estar genial", explicó el psicólogo.Estas no han sido las únicas palabras delque han causado polémica. En 2016, durante un programa de 'A punto con La2' de RTVE donde charlaban del perdón, Santandreu habló sobrede una manera elogiadora. "Hitler era una persona a la que tenemos que tenery lanzarle amor. De acuerdo que esa persona estaba muy loca pero, en el fondo, su potencial era maravilloso", afirmó el nuevo fichaje de La 1.Desde que se ha conocido la noticia, muchos usuarios han criticado la propuesta dey han pedido a la televisión que se tomen medidas por su discurso en torno a la salud mental.