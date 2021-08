Piqué cuenta la verdad de los misteriosos 'selfies' que sube a Instagram

A Gerard Piqué le queda poco para ser un 'influencer'. El jugador del Barça es un habitual en las redes sociales. Muy activo en Twitter y ahora en Instagram, al futbolista solo le quedaba probar Twitch. Así lo hizo el domingo, cuando, en una charla junto a Ibai Llanos, se estrenó en la plataforma de moda.



Twitch es una plataforma que permite realizar streams, es decir, vídeos en directo de larga duración donde una persona habla sobre diferentes temas. En el caso de Piqué, el futbolista hablará sobre su profesión, su equipo y sobre temas sobre los que esté interesado.



Hace dos días, el jugador del Barça decidió empezar en la plataforma hablando de la retirada de Messi y de la situación económica del club.



Sin embargo, eso no fue lo único sobre lo que charló Piqué. El futbolista reveló el misterio de los selfies que publica en Instagram.







Los misteriosos 'selfies' de Piqué

Desde el pasado, Piqué sube un selfie diario sin explicación alguna. Muchos de sus seguidores habían empezado a preocuparse por él y otros pensaban que era una campañaEl domingo por la noche Piqué reveló que el motivo principal de la publicación de esas fotografías era el"Ha llegado un punto en mi vida que a veces me aburro. Yo Instagram no lo he utilizado nunca en mi vida, no le veo ninguna utilidad", comenzó."El otro día, hablando con un compañero, que no voy a decir quién es, me comentó no sé qué del '' y empecé a hacerme 'selfies' por aburrimiento y cachondeo", reveló el jugador.Piqué explicó más tarde que el jugador con el que había hablado era, también del Barça. Además comentó que algún día su racha siendo influencer terminará. "Supongo que algún día pondremos '' y se acabará el tema", terminó.Tras acabar su explicación, el futbolista conectó con el streamer vasco,. No es la primera vez que Piqué habla en esta plataforma junto a Llanos, pero si es la primera vez que lo hace desde su canal y no será la última.