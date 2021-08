El tenista Stefanos Tsitsipas no quiere vacunarse contra la covid-19

El tenista Stefanos Tsitsipas, número 3 del mundo en el ranking ATP, ha declarado que no se vacunará contra la covid-19 si no es obligatorio para competir en el ATP Tour masculino.

El martes 17 de agosto, el tenista aseguró su decisión durante una rueda de prensa. "Nadie me ha dicho nada, nadie ha hecho que sea obligatorio el estar vacunado. Puede que en algún momento tenga que hacerlo, estoy bastante seguro de ello, pero hasta ahora no ha sido obligatorio para competir, así que no lo he hecho, no", declaró el tenista griego.

De momento el circuito internacional de tenis no obligará a los atletas a recibir las dosis para jugar en el torneo. Sin embargo, desde la competición se ha incentivado públicamente a los deportistas a recibir las vacunas contra el coronavirus.

Reacción ante las declaraciones

Ante las polémicas declaraciones del tenista, su compañera de profesión Simona Halep se ha declarado a favor de las vacunas contra la covid y ha pedido a sus compañerons que se vacunen.

"Estoy vacunada y me siento protegida", afirmó, un día después de Tsitsipas, la ganadora de Roland Garros 2018 y Winbledon 2019.

"No me gustan las burbujas. Me noto muy estresada cuando estoy en una y si la gente se puede vacunar más y más, será mejor porque ya no tendremos más restricciones", alegó la tenista rumana, que acaba de superar una larga lesión.

La tenista no ha sido la única persona que ha hablado sobre el tenista griego. Su propio país ha reaccionado a sus declaraciones de la mano del ministro de Fomento, Adónis Yeoryiadis, quien ha calificado de "pena" las declaraciones de número 3 del mundo del tenis.