La revista 'Time' publica las personas más influyentes de este 2021

La revista estadounidense Time ha publicado, como todos los años, la lista de las 100 personas más influyentes de este 2021. En esta edición hay mayoría de mujeres, hasta un total de 54. Es una lista en la que se encuentran personas de muchos ámbitos: política, ciencia, arte o deporte, entre otros.

Dentro de la lista hay seis categorías: iconos, pioneros, titanes, artistas líderes e innovadores.

Edward Felshental, editor jefe de Time explica que "son líderes extraordinarios de todo el mundo que trabajan para construir un futuro mejor".

En la lista destacan los duques de Sussex, el príncipe Harry de Inglaterra y Meghan Markle, la tenista japonesa Naomi Osaka, los políticos Donald Trump y Joe Biden, las cantantes Billie Eilish y Dolly Parton o las actrices Kate Winslet y Scarlet Johansson.

También hay un hueco para los que luchan por la democracia, en este caso el cubano Manuel Otero Alcántara, que es el único latino elegido entre los 100 "iconos" más influyentes. El artista fue detenido el 11 de julio después de mostrar su intención de formar parte de las protestas contra el régimen castrista. Aministía Internacional lo consideró un "preso de conciencia".

Cada persona o pareja tiene su texto de dedicatoria, escrita por una celebridad cercana a él o a ella. Curiosamente, el texto de los duques de Sussex lo ha escrito el cocinero español José Andrés. "En un mundo donde todo el mundo tiene una opinión sobre la gente que no conoce, el duque y la duquesa sienten compasión por la gente que no conocen. No solo opinan. Se involucran en la lucha", destaca el chef.

A continuación puedes ver la lista completa.

Iconos

Harry de Inglaterra y Meghan Markle. EFE

- Duques de Sussex

- Naomi Osaka

- Alexei Navalny

- Britney Spears

- Sherrilyn Ifill

- Dolly Parton

- Shohei Ohtani

- Cathy Park Hong

- Luis Manuel Otero Alcántara

- Nasrin Sotoudeh

- Manjusha P. Kulkarni, Russell Jeung y Cynthia Choi

- Muna El-Kurd y Mohammed El-Kurd



Pioneros

Billie Eilish. EFE

- Billie Eilish

- Ben Crump

- Adi Utarini

- Sunisa Lee

- Felwine Sarr y Bénédicte Savoy

- Fatih Birol

- Aurora James

- Adar Poonawalla

- Phyllis Omido

- Frans Timmermans

- Indyra Mendoza y Claudia Spellmant

- Roger Cox

- Olimpia Coral Melo Cruz

- Dorottya Redai

- Esther Ze Naw Bamvo y Ei Thinzar Maung

Titanes

- Simone Biles

- Tim Cook

- Shonda Rhimes

- Timbaland and Swizz Beatz

- Nikole Hannah-Jones

- Tom Brady

- Youn Yuh Jung

- Allyson Felix

- Angélique Kidjo

- Kenneth C. Frazier and Kenneth I. Chenault

- Luiza Trajano





Artistas

- Kate Winslet

- Bad Bunny

- Chloé Zhao

- Jason Sudeikis

- Scarlett Johansson

- Lil Nas X

- Jessica B. Harris

- Bowen Yang

- Tracee Ellis Ross

- Mark Bradford

- N.K. Jemisin

- Steven Yeun

- Daniel Kaluuya

- Omar Sy

- Barbara Kruger

- Kane Brown



Líderes

Joe Biden. EFE

- Ngozi Okonjo-Iweala

- Joe Biden

- Xi Jinping

- Liz Cheney

- Kamala Harris

- Mario Draghi

- Tucker Carlson

- Naftali Bennett

- Stacey Abrams

- Nayib Bukele

- Donald Trump

- Narendra Modi

- Mahbouba Seraj

- Joe Manchin

- Ebrahim Raisi

- Rochelle Walensky

- Mamata Banerjee

- Ron Klain

- Elisa Loncon Antileo

- Abdul Ghani Baradar

Innovadores

- Jensen Huang

- Elon Musk

- Adrienne Banfield Norris, Willow Smith and Jada Pinkett Smith

- Katalin Kariko

- Mary Barra

- John Nkengasong

- MiMi Aung

- Vitalik Buterin

- Viya

- Barney Graham

- Friederike Otto y Geert Jan van Oldenborgh

- Kengo Kuma

- Sara Menker

- Lidia Morawska