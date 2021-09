Andreu Buenafuente impidió que Concha Velasco se quitara la vida

El programa Lazos de Sangre, que presenta en TVE Boris Izaguirre y que recorre la biografía de personalidades notables de la sociedad española, sorprendió y sobrecogió a la audiencia en la última entrega, dedicada a Concha Velasco. La actriz vallisoletana, de 81 años, que se retiró de los escenarios este martes ofreciendo una última función de teatro en Logroño, admitió que hace unos años intentó suicidarse y que el humorista Andreu Buenafuente, sin él saberlo, fue el que salvó su vida.



"Había perdido mi casa y me había tenido que ir a un hotel", relató la actriz. "Estaba en mi casa, en la cama con mi perrita y salió por la tele Paco Marsó –su exmarido–, que dijo que realmente nunca me había querido y que nuestra relación nunca había sido auténtica. Cogí todo lo que había en el minibar y me tomé todos los frascos, entre ellos uno de pastillas de lexatin".





Concha Velasco no ha dudado en contarnos toda la verdad acerca de uno de los momentos más difíciles de su vida: su intento de suicidio. #LazosConchaVelasco ? https://t.co/2xM4Da9tZR pic.twitter.com/hDZVbmItMm — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) September 22, 2021

Y tumbada en la cama con su perrita, mientras esperaba a que las pastillas hicieran efecto, cambió de canal y sintonizó el programa de Andreu Buenafuente. "He estado enamorada de Andreu y Paco Marsó le tenía mucha manía".La también actriz y humorista, mujer del cómico catalán, desprendía cariño hacia Concha Velasco mientras relataba esa misma historia. "Por unos motivos decide poner fin a su vida, pero acabó, que no se lo pierde nunca".El caso es que el monólogo del showman catalán le provocó tal carcajada que sufrió untan fuerte que le hizo vomitar todo lo que acababa de ingerir. "En ese momento me puse a reír y pensé que ya lo haría mañana. Lo eché todo, llamé al médico del hotel y me dijo que me había hecho", explicó Concha Velasco."Y se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer y dijo: "¿Qué estoy haciendo con mi vida?", añadió Abril. Imagínate lo que significa que Andreu se convierta en su salvador. A mí se me pone la piel de gallina y me emociono mucho hablando de este momento".También se emocionaba el propio. "Imagínate que te cuenten que alguien legendario como Concha Velasco ha pasado por eso".La pareja Buenafuente-Abril tiene a la vallisoletana como. "En nuestra boda quisimos que las madres fueran protagonistas. Hubo flores para mi madre, flores para la mamá de Andreu y un tercer ramo para nuestra madre postiza, que es Concha", recuerda Silvia Abril. En esa boda, la veterana actriz terminó cantando su eterno