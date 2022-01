Julia Otero vuelve casi un año después de ser diagnosticada de un cáncer

Tras casi un año alejada de los micrófonos (con alguna visita puntual) debido al cáncer que le diagnosticaron en febrero de 2021 y del que ya se ha recuperado, Julia Otero ha vuelto este lunes a la radio, a su programa, Julia en la Onda.



La periodista gallega no ha querido darse importancia y ha comenzado agradeciendo y felicitando por su trabajo a su sustituta estos meses, Carmen Juan, antes de dedicar unas emotivas palabras a la audiencia.



"Casi se ha completado una vuelta al sol completa desde que dejé de estar frente a este micrófono. Parece ayer, pero han pasado muchísimas cosas, algunas incluso buenas. Aunque hay que entrenar la vista y el olfato para distinguir esas pequeñas alegrías diarias que se van cruzando en el camino. Cuando se pisa el infierno se aprende rápidamente a celebrar la vida", ha afirmado Otero.





La mejor noticia que podíamos tener para arrancar 2022.

Qué alegría Julia. @julia_otero @Juliaenlaonda

Tu vuelves al cole y para nosotros será la hora del recreo.

A disfrutar, jefaza. https://t.co/O59wnrYgOA — Jordi Évole (@jordievole) January 9, 2022

La mejor de las noticias, querida @julia_otero ?? Un biquiño enorme — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) January 9, 2022

La comunicadora de Monforte de Lemos, afincada en Cataluña, ha asegurado que intentará evitar la crispación que se vive hoy en la sociedad y en la política.Y sí, reivindicamos la buena educación, que no es blandura; el respeto, que no es cobardía; y la crítica, pero no es chillar ni faltar, sino argumentar".El retorno de Julia Otero ha sidoElla misma anunciaba el domingo en Twitter, un día antes de su vuelta, que volvía "al cole. Tengo el plumier a punto y la inquietud del primer día. Llegar hasta aquí no ha sido fácil, pero hasta los peores años acaban en diciembre". Un tuit que recabó en un día cerca de 25.000 likes y que recibió la respuesta, entre otros, de Jordi Évole, Roberto Leal, Carme Chaparro, Sandra Sabatés, Gerardo Tecé, Ana Bernal-Triviño, Dani Rovira, Andrea Ropero, Héctor Fernández y Yolanda Díaz.