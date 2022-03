Mónica Cruz insinúa quién acompañará a Penélope a los Oscar

Penélope Cruz está nominada a los Oscar, al igual que su marido, Javier Bardem, sin embargo, la gran incógnita, más allá de si alguno de ellos logrará hacerse, o no, con la codiciada estatuilla, es quién acompañará a la actriz madrileña en un día tan señalado.



En otras ediciones, la protagonista de 'Vicky, Cristina, Barcelona', acudió acompañada por su madre, su hermana, o por su amiga y compañera de profesión, Goya Toledo, pero por el momento no se sabe si este año contará con alguna presencia extra.









¿QUIÉN ACOMPAÑARÁ A PENÉLOPE?

Es algo prácticamente seguro queal estar ambos nominados a los premios más importantes del cine, aun así,en el Dolby Theatre de Los Ángeles.La hermana de Penélope,en un día tan especial para Pe,La menor de las Cruz llevaba un tiempo alejada de las cámaras y ahora ha reaparecido para actuar como jurado del I Certamen de Moda Sostenible, y, dónden los Oscar."Antes era más fácil, no estaban los niños y. Yo tengo la niña, el cole, las clases...", ha comentado la actriz, insinuando que podría ser su hermano, junto a su cuñada,, quienes acompañaran a Penélope este fin de semana.Mónica ha hablado también de lo que opina de la nominación de su hermana: "y encima estar los dos es todo. Yo ya no pienso en si lo gana o no, para mí el mérito lo tiene siempre, pero el poder llegar allí por segunda vez€", decía la pequeña de las hermanas, mostrando su admiración por la mujer de Javier Bardem., por lo que para ella también será una sorpresa: "Es que yo cuando la veo estamos con los niños y de lo que menos hablamos es de cosas del trabajo porque no nos da tiempo. Alguna mañana nos escapamos para poder estar un rato tranquilas", explicó.Antes de concluir, Mónica Cruz: "Es surrealista. Yo la primera vez que fui hace muchos años a acompañar a mi hermana e íbamos con un amigo de la familia y, y la segunda, que fue cuando ganó, no me enteré de nada porque fue el primer premio y ya nos fuimos al bar. Nos pintamos todos una P y mi madre se tragó la gala", y señaló que espera que en esta ocasión su hermano la vaya informando de todo: "", aseguraba la actriz.