Las hermanas Pombo practican Herri Kirolak en la despedida de soltera de Lucía

María Pombo (i) junto a sus hermanas, Marta (c) y Lucía (d).

María Pombo (i) junto a sus hermanas, Marta (c) y Lucía (d). Instagram / @mariapombo

Las hermanas Pombo, María (la influencer), Marta y Lucía, junto a un grupo de amigas, se han trasladado este fin de semana a San Sebastián para celebrar la despedida de soltera de la hermana mayor, según informa Vanitatis.



Lucía, que es piloto comercial y contraerá matrimonio con su novio Álvaro López el próximo 25 de junio en Segovia, fue secuestrada el jueves por sus amigas. La captura tuvo lugar en la casa de María, la más famosa de las tres hermanas, y en la puesta en escena no faltaron unas malvadas secuestradoras con los rostros cubiertos con medias semitransparentes.



Tras colocarle una banda en la que se leía "despedida loca", una falda de tul blanca y una diadema de orejas y cuerno de unicornio partieron rumbo al norte para disfrutar de un intenso fin de semana.



El resto de amigas, entre las que se encuentran Natalia Coll, Daniela Rodríguez, Carol Galiana y Laura Matamoros, llevaban unas sudaderas personalizadas en las que podía leerse la frase Cabin crew, que traducido quiere decir Tripulación de cabina y es un guiño a la profesión de Lucía, su gran pasión.



En su visita a la CAV, las hermanas Pombo y sus amigas han incluido el Herri Kirolak (deporte vasco) entre las actividades programadas para sul fin de semana de despedida de soltera.



María ha colgado en su Instagrama fotos y vídeos que no tienen desperdicio. La influencer muestra imágenes de una playa del Urdaibai (Bizkaia), del alojamiento en el que están disfrutando del fin de semana y de la comida que están degustando, donde no faltan los refrescos y las chuches.



Uno de los vídeos muestra a la cuadrilla haciendo Herri Kirolak en un frontón. Entre las disciplinas que se les puede ver practicar están la Aizkora (corte de tronco con hacha), Trontza (corte de troncos con sierra), Harri Jasotzea (levantamiento de piedra esférica) bajo el título de Oficialmente vascas, Carrera de Txingas y Sokatira. Sin duda, un fin de semana diferente.