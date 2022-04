La reacción viral de Ana Mena tras perder la falda en pleno concierto

Ana Mena es uno de los fenómenos del momento. La cantante se ha convertido en una de las artistas más exitosas y con más seguidores, y también triunfa en el extranjero, especialmente en Italia.



Sin embargo, las divas también sufren percances, y eso es exactamente lo que le ocurrió a Ana durante su última actuación en 'Los 40 Primavera Pop 2022'.





ANA MENA PIERDE LA FALDA EN PLENO CONCIERTO

TODA UNA ESTRELLA EN INSTAGRAM

Durante su actuación en el WiZink Center, lante el momento "tierra trágame"Ana tiró de profesionalidad y lejos de pararse o alarmarse,ante los gritos del público presente.Tras finalizar su actuación, la jovencompartiendo, de forma divertida, el desafortunado momento para el recuerdo.. Me ha pasado dos veces, una con Nil Moliner y otra cantando Música ligera, que es una canción muy propia para hacer un destape", contaba entre risas la cantante, antes de explicar qué había pasado por su cabeza al perder la falda.", comentaba y explicaba que "ha habido un momento que digo:Me he mirado así hacia abajo y hostia. Pero bueno, ha sido divertido porque también el público ha reaccionado con cariño".Ana, y antes de concluir no ha querido despedirse de sus seguidores sin lanzar una pequeña broma: "", decía divertida.La malagueña, dónde cada vez suma un mayor número de 'followers' y recientementey da algunos trucos a sus fans para que salgan tan bien como ella en las fotos.La cantante asegura que mostrarse natural, tener un buen móvil y contar con buena luz, son tres de los elementos imprescindibles para conseguir las mejores imágenes.