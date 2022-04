Los 'triunfitos' a los que Chenoa ha decidido no invitar a su boda

Chenoa se iba a casar por todo lo alto e iba a invitar, según dijo, a todos sus compañeros de la primera edición de Operación Triunfo, la que ganó Rosa López, pero llegó la pandemia de covid-19 y truncó la boda. Ahora, una vez eliminadas la mayoría de las restricciones, la argentinomallorquina ha decidido reactivar el enlace, que tendrá lugar en junio de este año con el urólogo Miguel Sánchez Encinas, pero ya no están invitados todos los triunfitos.

Chenoa y su futuro marido, Miguel Sánchez Encinas.

Al menos Manu Tenorio, Nuria Fergó y Javián, tres concursantes andaluces de la edición más exitosa de la historia, no han recibido invitación para el enlace, según el programa Socialité, que les preguntó directamente. "A mí me encantaría ir, pero lo que realmente me encantaría es que sea muy feliz y que coman perdices", comentaba Manu Tenorio, que confirmaba que llevaba tiempo sin hablar con Chenoa. "En principio no iré, porque no tengo invitación", añadía Javián, excomponente de Fórmula Abierta. "Eso son cosas de ella", aseguraba Nuria Fergó quitando importancia al asunto.

Manu Tenorio, Nuria Fergó y Javián.

Si bien Chenoa no se ha pronunciado sobre la decisión de no invitar a estos tres triunfitos (Natalia, por ejemplo, sí confirmó que acudirá al enlace), sí que ha declarado que finalmente ha decidido celebrar un acto más íntimo, con lo que al reducir el número de invitados habrían quedado fuera ellos, entre otros. "Antes de la pandemia quería hacer algo grande. Ahora sé que será algo más íntimo, más pequeño, por circunstancias lógicas. Los dos tenemos familiares muy mayores y queremos protegerlos", ha declarado la jurado de Tu cara me suena.