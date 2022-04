David Broncano revela que ha sido apuñalado dos veces

David Broncano ha hecho una sorprendente confesión en el podcast La vida moderna, que presenta junto a Quequé e Ignatius Farray. Estaban hablando de la bofetada de Will Smith a Chris Rock en la ceremonia de los Oscar, cuando él afirmó que se había comprado "una especie de chaleco antipuñaladas. Lo tenía en la cesta de deseos, y cuando pasó lo de los Oscar dije: hay que comprar, porque yo actúo bastante en directo, en sitios...". Eso sí, más tarde redujo ese chaleco a "una camisetilla gorda, que no protege si la puñalada está hecha a mala idea. No animo a la gente a que me apuñale por la calle, eh", bromeaba.

Y ante las preguntas de sus compañeros, relató que él había sufrido dos apuñalamientos, "en un atraco una vez y otra vez en otra cosa". A esa "otra cosa" quiso quitarle importancia, asegurando que fue "algo flojo, entre amigos", pero la otra ocasión sí que tuvo su gravedad.

El presentador de La Resistencia relató que hace ya trece años alguien intentó atracarle cuando iba con su novia de entonces. "Para evitar el atraco en el forcejeo, me resistí demasiado y él me clavó una navaja", explicó, generando un corte que le dejó dos cicatrices.

Unas marcas que su dermatólogo vio hace unos días. "Me dijo que me revisase las cicatrices de las puñaladas porque a veces la piel se renueva y se pueden generar movidas. A ver si el cabrón aquel no me mató de una puñalada y me va a matar de cáncer 20 años después. La puñalada aquí funciona en diferido", bromeaba Broncano, que descartó que el atraco fuera por ser conocido, ya que en aquella época aún era anónimo.