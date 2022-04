Devermut ya no son pareja: "Íbamos con el piloto automático"

La gaditana Marta Cillán y la barcelonesa Sara Giménez, las dos influencers que componen el proyecto de activismo feminista Devermut, han anunciado este viernes que ya no son pareja después de siete años de relación. "Os tenemos que contar algo desde hace mucho tiempo, pero no sabíamos bien cómo hacerlo, porque nos daba un poco de miedo, por salud mental. Ha sido un año duro, muy duro, ya sabéis por qué, y al final las redes sociales sin quererlo te deshumanizan, porque todo el mundo opina", han comenzado a relatar a lo largo de nada menos que 28 stories de Instagram.



Con ese "ya sabéis por qué" se referían a una polémica que las sacudió al final del pasado verano, cuando acusaron a una discoteca de expulsarlas por homofobia y más tarde las imágenes del local parecían demostrar que se lo habían inventado, lo que les hizo perder miles de seguidores (a día de hoy cuentan con 725.000)



Las dos jóvenes aseguran que no ha habido un motivo claro para la ruptura. "Es una decisión para la que nos hemos dado mucho tiempo, no es una cosa de un día para otro. No ha pasado nada, no ha habido un detonante que nos hiciera decir un día que esto se tiene que acabar. Nosotras hemos estado siete años como pareja y a veces cuando estás con alguien tanto tiempo vas con el piloto automático y no te paras un segundo a pensar cómo te estás sintiendo o si necesitas un cambio. Llega un momento en el que te olvidas quién eres tú y tienes que apagar el piloto".





Eso sí, aseguran que no van a dejar de verse ni de estar juntas.Somos vecinas, vivimos a dos calles. Tuvimos una relación muy sana en la que hablábamos y nos respetábamos mucho y por eso ha podido ser así el final.El amor sigue estando, seguimos siendo familia, mejores amigas, seguimos siendo la primera persona a la que llamas cuando te sientes mal o te preocupa algo y luego tenemos que hablar todo el día porque trabajamos juntas, compartimos vida, amigas, planes, perro...".Marta y Sara dejan claro quepese a que ya no sean pareja sentimental. "Las dinámicas van a cambiar un poco pero seguimos estando ahí. Todo está bien con todos nuestros proyectos, creando cosas que aún no han salido pero que van a salir".Horas después de anunciar su ruptura en los stories, han añadido también una publicación explicándolo por escrito, un post al que, que también se ha separado recientemente de su pareja, Sandra Barneda, y que igualmente parece que ha conseguido que la ruptura no sea traumática., ha comentado la vizcaína.