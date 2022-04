Jada Pinkett da la espalda a Will Smith tras el altercado de los Óscar

Jada Pinkett y Will Smith en la fiesta posterior a los Oscars.

Jada Pinkett y Will Smith en la fiesta posterior a los Oscars. Europa Press

Diez días han pasado desde la ya famosa bofetada de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscars.



Era la primera vez que sucedía un episodio así en una entrega de premios de esa categoría, y por ello el incidente ha causado un gran revuelo y sigue acaparando titulares a pesar del tiempo que ha transcurrido desde que sucediera.



Además, el hecho de que prácticamente el planeta entero, famosos incluidos, quiera compartir su punto de vista sobre el suceso no hace más que seguir alimentando el interés, que ha subido aún más tras conocer el nombre de la última persona que se ha pronunciado al respecto, la mujer por la que sucedió todo, Jada Pinkett.





JADA PINKETT DA SU OPINIÓN

desde que ocurriera el altercado entre su marido y el cómico y presentador de la gala de los Oscars, Chris Rock.La actriz, haciendo referencia a su decisión de alejarse del foco mediático, sin embargo, ahora, uante la reacción de su marido." , ha comentado la citada fuente a la revista norteamericana,, dónde también aclara que la protagonista de 'Matrix Resurrections' no quería que Will se viera envuelto en un episodio así.", explica la misma fuente, "es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas", afirma.que esta fuente ha ofrecido al citado medio han causado una gran revolución en Hollywood y en el mundo , ya queal asegurar que exageró lo ocurrido, aunque el informante asegura que eso no es así: "", asegura la fuente, que dice que el único objetivo de la pareja en estos momentos es proteger a su familia.. Han hecho todo lo posible para construir esta vida. E", señala., y además, el protagonista de 'El Método Williams' tiene otro más,con Sheree Zampino.