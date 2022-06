Shakira comienza sus primeros planes tras su separación, ¿lejos de Barcelona?

La separación de Shakira y Piqué se ha convertido en la gran bomba de este mes de junio, y eso que no pilló por sorpresa a casi nadie, ya que los rumores sobre la ruptura de la pareja llevaban tiempo sonando y cada vez lo hacían con más fuerza.



El futbolista y la cantante decidían publicar un comunicado conjunto en el que anunciaban su separación y pedían respeto y privacidad por el bien de sus hijos y desde entonces todo tipo de noticias relacionadas con los planes que cada uno de ellos está realizando estos días, así como los posibles motivos del fin de su relación no han dejado de acaparar noticias y portadas.



Shakira, por el momento, sigue intentando retomar su vida en Barcelona y, aunque no pasa por su mejor momento, tal y como reveló su hermana Lucía Mebarak y aún se encuentra recuperándose tras la ruptura, está centrada en el cuidado de sus dos hijos, Milan y Sasha que, tal y como destaca el comunicado son su mayor prioridad y también la del jugador del FC Barcelona.



Sin embargo, la estancia de la artista colombiana en la ciudad Condal podría no durar mucho más tiempo y es que parece que la intérprete de 'Waka Waka' estaría pensando en mudarse al otro lado del charco, concretamente a Miami.





¿ESTÁ SHAKIRA PENSANDO EN INSTALARSE EN MIAMI?

, donde posee una mansión y también un círculo de amigos, algo que no tiene en la ciudad donde se instaló por los compromisos profesionales del que fuera su pareja y padre de sus hijos.Sin embargo, parece quey es que tal y como informa la revista 'Semana' tras contactar con un experto legal, aunquesin ningún tipo de problema,", informan expertos al citado medio.Teniendo esto en cuenta,, por lo queentre ambos y establecer un régimen de visitas para que el futbolista pueda ver a Milan y Sasha, algo que sería complicado hacer con asiduidad teniendo en cuenta la distancia entre Barcelona y Miami y los compromisos profesionales del deportista, aun así, si llegaran a un acuerdo, lde los pequeños.Sea como sea,, que son lo más importante para ellos.