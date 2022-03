Un ganador de 'OT' deja la música por enfermedad con este inquietante mensaje

La tercera edición de Operación Triunfo, que se emitió en 2003, es la gran olvidada, al menos de las dos tandas del concurso que ha emitido TVE. Fue la última edición que retransmitió La 1 antes de que pasara a Telecinco, y los datos de audiencia no sólo estuvieron a años luz de OT1, la de Rosa, Bisbal, Bustamante, Chenoa y demás, sino que tampoco tuvo la repercusión de OT2, la de Beth, Manuel Carrasco, Ainhoa o Vega. De hecho pocos, por no decir ninguno, de los concursantes de OT3 han tenido una carrera musical destacada.



Ni siquiera el ganador final, Vicente Seguí, que acaba de anunciar que se retira de la música por una enfermedad que no ha querido desvelar. Bien es cierto que en estos casi 20 años de carrera apenas ha sonado para el gran público, pero el valenciano no ha dejado de trabajar, sacó tres discos (el último, en 2009) y ha vivido de la música todo este tiempo.





Vicente Seguí, durante su participación en 'Operación Triunfo 3'. Foto: TVE

Voy a dejar la música, de momento totalmente y no se si en un futuro podré retomarla desde un punto de alegría pura y verdadera", dice el valenciano, y lanza una inquietante advertencia: que nadie se ponga en contacto telefónico con él o será bloqueado. "No es necesario que os lamentéis por mí, y en la medida de lo posible(sobre todo por el móvil, a todos aquellos que tenéis mi numero de teléfono, si veo que no tengo los resultados que necesito por el móvil,muy a mi pesar, pero si es así no te lo tomes como un ataque a tu ayuda y persona, es simplemente para mi supervivencia).