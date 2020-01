Un pintor le deja un 'recado' a un cliente que no le paga por su trabajo

Reino Unido - Dean Reeves es un pintor británico que recibió un encargo: pintar el exterior de un pub en la localidad de Bolsover, en Derbyshire (Inglaterra). La factura ascendió a 1.150 libras (unos 1.350 euros), pero Terry Taylor, el dueño del pub, sólo le ha pagado 650 libras (763 euros). Como el dueño del pub no le abonó las 500 libras que faltan (587 euros), Dean decidió tomarse la justicia por su mano. El pintor ha elegido una de las fachadas del pub para escribir este mensaje: "¿Quieres pintar tu casa? ¡No seas como Terry, paga la factura! ¡Ahora lo harás!", informa The Sun. Según este rotativo, el dueño del pub se niega a pagar el resto hasta que Dean no le complete unos trabajos adicionales en el edificio. Según Reeves, se trata de darle otra mano de pintura a la fachada, pero asegura que el dueño del pub se comprometió a pagarle el importe íntegro antes de este detalle. Además, el pintor dice que le presupuestó el trabajo a la baja, ya que ahorró la instalación de andamios y quitó él personalmente todos los carteles, lo que hubiera aumentado la factura en 900 libras más (unos 1.000 euros). Según The Sun, Terry Taylor ha denunciado a la Policía la pintada y ha pedido la detención del pintor. Por lo demás, no parece muy afectado: "No me preocupa en absoluto. Es sólo pintura, idiota", dijo Taylor.