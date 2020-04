La Policía acude a desalojar un 'show' de TV que ya estaba grabado

reino unido – El Hot Water Comedy Club en Liverpool (Reino Unido) emitió a través de su canal de Facebook un monólogo del comediante Paul Smith que se había grabado hacía días. Sin embargo, cuando la unidad Informática de la Policía vio las imágenes decidió desplazar hasta la sala una patrulla de agentes para proceder a su desalojo, al entender que los clientes habían violado la cuarentena. Los responsables del club aseguraron que unos 20 policías se presentaron el sábado por la noche en sus instalaciones. Los encargados se vieron obligados a informar a los agentes que el programa estaba grabado y que no había nadie en el escenario. "Estábamos alucinando. Nos llamaron de la tienda de al lado para decirnos que había aparecido un escuadrón completo de policías en el club", comentó Paul Blair, uno de los propietarios a Sky News. "Me conecté a la cámara de seguridad y vi al menos 20 policías", continuó. Balir explicó a las autoridades que el monólogo que estaban emitiendo se había grabado el pasado 7 de marzo, y que en la sala no había nadie, ya que permanecía cerrada tras la orden dictada por el Gobierno del país.