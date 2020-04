Un hombre encuentra un coche de 1950 enterrado en su jardín

Reino Unido – Un vecino de Heckmondwike, Inglaterra, encontró enterrado en su jardín un coche clásico de los años 50. John Brayshaw, de 40 años, se mudó a su actual casa hace seis meses y recientemente decidió arreglar el jardín. No obstante, poco después de comenzar a cavar el suelo, Brayshaw topó debajo del césped con algo duro que resultó ser un automóvil viejo. "Es realmente raro. No es algo que encuentres todos los días, está literalmente en medio de mi jardín", relata Brayshaw. "Vi el techo y pensé: ¿quién enterraría el techo de un coche? Seguí cavando y vi la puerta, el volante, y me di cuenta de que era un automóvil completo con la placa de matrícula. Lo único que faltaba eran las ruedas", continuó Brayshaw. El vehículo aparentemente estaba enterrado de lado, en un agujero que mide aproximadamente 2 metros de profundidad, 3 metros de largo y 1,5 metros de ancho. Brayshaw aún no ha sacado a la superficie todo el coche, pero por el estilo del tablero y el volante cree que se trata de un Ford Popular 103e de los años 1955-56. Este vehículo, a menudo llamado Ford Pop, fue fabricado en el Reino Unido entre los años 1953 y 1962, y cuando salió a la venta era el coche más económico de todos los que se comercializaban entonces en el país.Habilitan una web para registrar la respiración y la tos de los usuariosReino Unido – La Universidad de Cambridge (Reino Unido), en colaboración con el Consejo de Investigaciones europeo ha habilitado un sitio web donde los usuarios pueden registrar la respiración y la tos para detectar en un futuro la enfermedad. "Realice grabaciones cortas e informe de sus síntomas para ayudar a los investigadores de la Universidad de Cambridge a detectar si una persona sufre de COVID-19. Bienvenidos participantes sanos y no sanos", anuncian en la web. Los usuarios deberán rellenar un cuestionario en inglés con datos demográficos, patologías previas si existieran, síntomas, o si es o no fumador, entre otras cuestiones. Por último, se deberá grabar la respiración, la tos y leer en voz alta el siguiente texto: I hope my data can help to manage the virus pandemic (Espero que mis datos contribuyan a controlar la pandemia).