Sobrevive más de cuatro días comiendo insectos y bebiendo su sudor

Un hombre sobrevivió más de cuatro días comiendo plantas e insectos después de quedar atrapado bajo el tronco de un árbol en Minesota, informa el diario Star Tribune. La mañana del 27 de agosto, Jonathan Ceplecha estaba talando unos robles cerca de su casa, cuando uno de los árboles cayó sobre sus piernas y no pudo liberarse. Ceplecha, de 59 años y veterano del Ejército, vive solo y la casa de sus vecinos más cercanos se encuentra a más de 1,5 kilómetros de distancia. No tenía consigo el teléfono móvil y nadie escuchaba sus gritos de ayuda. Gracias a sus habilidades de supervivencia militar, se alimentó cuatro días y cuatro noches con plantas e insectos que estaban al alcance de sus manos, mientras se bebía su propio sudor y agua de lluvia. Debido a que no respondía a las llamadas telefónicas de su hija, y al no acudir a la escuela donde trabaja como profesor, se alertó a la Policía local. Ceplecha fue encontrado por su exesposa, que acudió a la casa por petición de su hija. Los equipos de rescate liberaron a Jonathan, quien sufrió fracturas en ambas piernas y fue trasladado a un hospital.