Un peluquero difunde en redes el corte de pelo de un mendigo que acaba en un reencuentro familiar

Un peluquero de la ciudad brasileña de Goiânia ayudó a un sintecho proporcionándole de manera gratuita un cambio de look después de que el hombre le pidiera una navaja para cortarse la barba. "Fue espontáneo. Pasó por la puerta y tenía mucha barba. Pidió una hoja de afeitar. Lo conozco desde hace un par de meses, siempre viene aquí. Entonces surgió la idea de darle un cambio de imagen", explicó al medio G1 Alessandro Lobo, cuya profesión habitual era la de cantante, pero que abrió un local de peluquería y sastrería tras quedarse sin trabajo debido a la pandemia de la covid. João Coelho Guimarães, de 45 años, quien desde hace 10 años vive en la calle, recibió este 12 de diciembre un corte de pelo y barba, tres camisas, un pantalón, una chaqueta y zapatos nuevos. El peluquero y cantante publicó los resultados de esta transformación en su cuenta de Instagram y varios medios locales se interesaron por la historia. Gracias a ello, los familiares de João, que no tenían noticias de él desde hacía 10 años, lo reconocieron y el pasado 17 de diciembre su hermana Maria salió de Brasilia para reencontrarse con él. João la reconoció y recordó que tiene otros tres hermanos, pero rechazó ir a vivir con su familia en Brasilia. A pesar de ello, su hermana se mostró firme en su intención de "rescatarlo de esta vida". "Tiene una familia. No sabemos qué lo llevó a vivir así, pero debe de tener sus razones. Nunca le faltará el amor", cita a Maria el medio G1. Incluso pese al rechazo inicial a la invitación, ella dice que está feliz de que João prometiera enviar noticias siempre que pudiera.