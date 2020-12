Rescatado un ciervo que vive con una flecha clavada en la cabeza

Un ciervo de cola blanca, especie que ha sobrevivido en Canadá a la colonización del hombre blanco, ha sido observado durante las últimas semanas en la pequeña localidad de Kenora, originalmente llamada Rat Portage, con una flecha clavada en la cabeza. El ejemplar es conocido con el nombre de Carrot (Zanahoria) y su presencia ha sido seguida con admiración durante los últimos tres años por la fotógrafa de naturaleza Lee-Anne Carve. La sorpresa de este otoño ha sido que Carrot volvió a las calles de Kerona con una flecha clavada en el cabeza. Todo indica que se trata de una flecha de ballesta que, literalmente, le cruza la cabeza, aunque afortunadamente no parece haberle afectado al cerebro ni a sus capacidades motoras.

Después de difundir las primeras imágenes del animal herido, Lee-Anne recibió centenares de mensajes a través de las redes sociales y las autoridades locales pusieron en marcha una campaña de rescate. El dispositivo de captura y atención al animal no fue fácil. Finalmente, los expertos veterinarios pudieron examinar al animal con detalle y decidieron que de momento no extraerán la flecha para evitar posibles hemorragias. Para una intervención de este tipo sería necesaria la participación de cirujanos veterinarios no disponibles en la actualidad en esta zona de Ontario, indicó la fotógrafa canadiense. Carrot apareció en las calles de Kenora hace tres años, cuando era solo un cervatillo y merodeaba junto a algunos adultos, aunque parecía ser un ejemplar huérfano, explicó Lee-Anne Carver a la cadena de televisión CBC.