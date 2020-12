Teje peluches con la ropa de los difuntos para superar el duelo

bolivia – Una camiseta, un poncho o una blusa de un ser querido que falleció se puede convertir en la materia prima para confeccionar un oso de peluche, gracias a las manos de la boliviana Ibbelisse Molina, que ayuda a la familias a tener más cerca al difunto con sus creaciones y superar el duelo. Todo comenzó con la camisa naranja que pertenecía al padre de Molina, que ella guardaba como un tesoro ya que no pudo estar presente en el entierro de su padre porque se encontraba en Estados Unidos y las fronteras en Bolivia estaban cerradas por la covid-19. No pudo darle el último abrazo y solo esa camisa le hacía sentir más cerca a su padre, por lo que fue justamente esa nostalgia la que le incentivó a convertir esa preciada prenda en un oso de peluche para que le hiciera compañía. "Me animé a hacer un osito porque me parece algo tierno que siempre llama a un abrazo", asegura. Desde el momento en que tuvo en sus manos el oso de felpa se dio cuenta lo importante que era para ella ese muñeco, que recibía ese añorado abrazo y que le ayudaba a superar la partida de su padre. "Uno de estos peluches trae un poco más de calma, de quietud en el alma y de recordar lo bueno, que al final es lo que nos queda", explicó Molina. Así nació Sigo contigo, el emprendimiento de Molina en la ciudad boliviana de Cochabamba, que está enfocado en crear osos de peluche con prendas de difuntos que ayuden a superar el duelo.