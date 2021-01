Un cardenal mexicano asegura que la covid se cura con té de guayaba

Juan Sandoval Iñiguez, cardenal emérito de Guadalajara, en el estado de Jalisco, minimizó la gravedad de la pandemia de la covid y calificó la enfermedad como un "trabuco" para dominar a los pueblos. En su sermón, el líder religioso hizo un llamamiento a la población a no tener miedo al coronavirus y afirmó que se cura con el té de guayaba y dióxido de cloro. "Si llegas a enfermar por el coronavirus, con un tecito de guayaba o con dióxido de cloro te lo curas muy bien, así que no tengan miedo, no hay por qué tenerlo", declaró. Sandoval Iñiguez agregó que "el que tiene mucho miedo inhibe el sistema inmunológico y empieza a enfermarse hasta que se muere" y admitió que "todos nos vamos a morir, es una realidad con la que todo ser humano cuenta". El clérigo también criticó las medidas de seguridad impuestas para frenar la pandemia, a la que calificó como "un trabuco para la dominación de los pueblos". "Todo el día: ponte el cubrebocas, ponte cubrebocas, no salgas de tu casa, guarda la distancia, están friegue y friegue y la gente se la cree", subrayó. Además, se jactó de que "lleva ocho o nueve meses sin usar cubrebocas y saluda a medio mundo". A pesar de esto, pidió a los feligreses respetar mínimamente los protocolos sanitarios para que "no se diga que la Iglesia fue la causante de tanta muerte".