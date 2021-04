Encuentra unas gafas graduadas dentro de una bolsa de patatas fritas

cádiz – Una joven gaditana ha protagonizado uno de los hilos virales de Twitter más curiosos tras publicar que se ha encontrado unas gafas de ver graduadas dentro de una bolsa de patatas fritas. Ante la avalancha de comentarios por lo surrealista de lo sucedido, y de las lógicas dudas sobre ellos, Paula, como se llama la tuitera, ha hecho un hilo para explicarse mejor y negar que se trate de un fake. "Mi madre fue a comprar esta mañana a un supermercado y, como de costumbre, metió esas patatas en el carrito de la compra", explica. "Esta noche, antes de cenar, viene y me pregunta: 'Paula, me iba a comer estas patatas, ¿pero esto no son unas gafas?'. Y me enseña el paquete donde no se ven siquiera las gafas como tal, solo se veían las patillas", sigue su relato. "Llegamos a la conclusión de que son de un trabajador al que se le habrán caído en la fábrica. No tenemos ni idea de cómo habrán llegado. El caso es que tenemos las gafas de un señor/una señora en nuestra casa y pensamos guardar el paquete como si de oro se tratase. Fin de la historia", concluye.





me he encontrado unas gafas de vista en un paquete de patatas (adjunto todas las perspectivas para que se vea que no es fake) pic.twitter.com/dbMUxSV1GI — paulapayan123 (@paulapayan123) April 6, 2021