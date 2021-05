Un anuncio permite a la Policía recuperar varias piezas religiosas robadas

Agentes de la Policía Nacional recuperaron tres piezas religiosas de gran valor artístico y cultural que fueron sustraídas hace casi siete años en una parroquia ubicada en el distrito madrileño de Hortaleza, informó la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa. Las investigaciones se iniciaron cuando el párroco denunció que durante la noche del 7 de julio de 2014 personas desconocidas habían accedido a la iglesia. Encontró la sacristía y el despacho revueltos y pudo comprobar que echaba en falta tres piezas religiosas, valiosas obras de orfebrería, con las que habían obsequiado a la iglesia y que tenían un elevado interés artístico y cultural.

Las pesquisas realizadas durante estos años derivaron en el rastreo de un conocido portal de venta de productos de segunda mano, donde los agentes verificaron que la publicación por parte de un particular mostraba fotografías de estos objetos de uso religioso que habían sido sustraídos. Por la descripción que hacía el vendedor de los mismos, el ladrón, se podía percibir que no valoraba las características excepcionales de los productos que vendía. En los anuncios publicitaba estos artículos describiéndolos con adjetivos tales como Biblia vintage, hiper duradera. Además, no es frecuente encontrarse estos artículos en esta modalidad de venta, ya que es propia de sitios especializados o de coleccionistas. El precio marcado para cada copa sagrada era de 1.300 euros y para la Biblia 2.500 euros, no admitiendo negociación. Ofertaba los dos cálices de oro con incrustaciones de piedras semipreciosas y una Biblia que tenía la cubierta de oro y plata con un grabado religioso en la portada. Al varón, que ofrecía estos objetos en un portal de compra-venta entre particulares, se le imputa un delito de robo con fuerza agravado por el valor reconocido de los efectos. El pasado viernes el comisario jefe de la Comisaría de Hortaleza hizo entrega al párroco de los tres objetos recuperados.