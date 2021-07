Un creador de contenido graba divertidos vídeos mientras persigue a su madre con un trombón

La música es divertida, da felicidad y hace la vida más interesante. Pero cuando tenemos un mismo acompañamiento musical de manera constante puede provocar hastío.



Es lo que le ocurrió a Vicki Fehrnstrom Montzingo, cuyo hijo el youtuber Peet Montzingo ha convertido su vida en una película. La mujer ha acabado cansada del comportamiento incesante de su hijo, quien además pertenece a la boyband 5WEST.



El chico vive en Los Ángeles y cuenta con más de 7,4 millones de seguidores en TikTok. Los populares vídeos subidos a las redes sociales muestran cómo persigue a su madre con un trombón durante distintos momentos del día.



Peet asegura que lo hace para "poner efectos de sonido a mi madre". En una de sus grabaciones virales se le ve a él dándole un susto con el instrumento a la mujer cuando entraba por la puerta.



Y es que el chico ha perturbado a su madre en varias ocasiones como cuando camina por la casa, mientras recoge la colada, cuando despierta, al tirar diferentes residuos a la basura, al limpiar o incluso mientras ve una película.



A pesar de los disgustos que le causan a la mujer, esta se lo toma con cierto humor cada momento en el que su hijo la sorprende. Y es que son varios los vídeos en TikTok donde aparecen ambos, no solo en la cuenta del joven sino también en la de ella.





This guy soundtracking his mum's life with his trombone is a wonderful thing pic.twitter.com/TnSV9hPyAX