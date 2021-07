La pequeña que recibió una carta donde rechazaban su diente por el estado del mismo

La pequeña Elisa esperaba con entusiasmo el regalo que obtendría a cambio de su diente. Pero se llevó una sorpresa mayor cuando despertó al día siguiente.



El Ratoncito Pérez le había dejado una carta y su diente seguía en el lugar. "Hoy quiero disculparme por no llevarme tu diente, fue analizado por el equipo de expertos y no pasó la prueba debido a la falta de atención y cuidado" decía el escrito.





Matame camión ?????????????? pic.twitter.com/68rjgZFZbo — Amargaíta me tenéis (@TeneisMe) July 18, 2021

El resto de la historia la conocéis: Trauma profundo, desapego, evasión inhalando pegamento escolar, relaciones tóxicas para castigar a sus padres y a los 45 otra carta del Sr. Pérez diciendo que no puede recoger sus dientes por tener restos de heroína, cocaína y metanfetamina. — Luis Piedrahita (@PiedrahitaLuis) July 20, 2021

"Encontramos restos de sobritas, de espaguetis y cereales, en esta ocasión no será posible realizar el pago. Te recomendamosy que utilices la técnica de. Espero volverte a ver pronto, Elisa", explicaba la carta.Es por esto que lase ha hecho viral entre los usuarios de. Ellos coinciden, en su mayoría, que no dejarle ela la niña no h a sido la mejor opción.Incluso algunos usuarios de la red social aseguran que es un gesto. Además, elha reaccionado publicando unacerca de lo ocurrido con la pequeña."El resto de la historia la conocéis: Trauma profundo, desapego, evasión inhalando pegamento escolar, relaciones tóxicas para castigar a sus padres y a los 45 otra carta del Sr. Pérez diciendo que no puede recoger sus dientes por tener restos de heroína, cocaína y metanfetamina" manifestó el famoso humorista.Unque, sin duda, ha causado mucho revuelo por la red social, por lo que el, seguramente se piense dos veces que escribir en la próxima carta a Elisa.Y es que en parte se puede llegar a entender que esosestuvieran hartos de pedirle a la niña que se cepillara los dientes de manera correcta, pero aun así no justifica que le hayan causado esa. Sin duda será un recuerdo amargo que no podrá borrar de sus recuerdos durante su