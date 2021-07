China presenta el tren más rápido del mundo, que alcanza los 600 km/h

China ha construido el que se considera el tren más rápido del mundo. El tren Maglev, que ha sido desarrollado por la compañía estatal CRRC, funciona mediante levitación magnética y es capaz de alcanzar 600 kilómetros por hora.



Esto quiere decir que al alcanzar los 100 km/h, la fuente de alimentación habitual pasará a una sin contacto, es decir, flotará. Además, estará dotado de un nuevo sistema de frenado que reducirá la distancia necesaria para detener el tren 16 a 10 kilómetros.





The world's first 600 km/h high-speed maglev transportation system, the fastest ground transportation vehicle at present, will be launched in Qingdao, China on July 20, 2021. pic.twitter.com/XDU7PxIoFc