David Whitcomb protagonista del hallazgo del tesoro americano será partícipe de la subasta

Desde muy pequeños nos gusta encontrar cosas y cuanto más valiosas aún mejor. Pues esta historia no podría contar algo distinto. El pasado mes de enero, David Whitcomb encontró un auténtico tesoro en una habitación del ático del edificio que había comprado.

Frente a la compra de tres plantas de construcción en Nueva York, el abogado descubrió piezas únicas valoradas en más de 85.000 euros, entre ellos un retrato enmarcado de la sufragista del siglo XIX, Susan B. Anthony, una de las pioneras de la lucha femenina en EE.UU.

David Whitcomb es un abogado estadounidense quien, en diciembre del pasado año, decidió comprar un edificio antiguo de tres plantas en Geneva, Nueva York, para ampliar su bufete.

o que no sospechaba es que iba a encontrar un tesoro escondido.

Al encontrarse miles de artículos, algunos de ellos únicos y con un precio difícil de calcular, se ha optado por llevar a cabo una subasta, con diferentes ofertas y precios muy atractivos.

Aun así, David se mostró muy contento los meses previos a la subasta, "He conocido a personas muy interesantes y apasionadas". Además, el abogado también tuvo la oportunidad de adquirir algunas piezas, con las que posiblemente decorará su nuevo bufete.

La subasta tendrá lugar el próximo 18 de septiembre y se mostrarán todas las pertenencias encontradas en el ático, no obstante, Whitcomb aun no sale de su asombro y sostiene "Como dijo un experto en fotografía, es como abrir una tumba de Egipto que no ha sido abierta y saqueada previamente.

En el campo de la fotografía, es abrir una cápsula del tiempo del apogeo de la fotografía, antes de que todo el mundo tuviera una cámara portátil y fotos instantáneas".