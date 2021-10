Un ladrón deja una nota en una casa quejándose de que había poco para robar

Que te roben en casa no le gusta a nadie, pero menos aún que además de quitarte tus pertenencias te dejen una nota quejándose de que había muy poco para robar. Es lo que ha sucedido en una residencia del estado indio de Madhya Pradesh. Allí, un funcionario administrativo comprobó, tras quince días fuera de su domicilio, que su vivienda había sido asaltada. Se encontró todas sus pertenencias tiradas por el suelo, descubrió que se habían llevado 400 euros en efectivo y algunas joyas y además halló una nota en la que el ladrón decía que "si no había dinero en la casa, no debía haberla asegurado".