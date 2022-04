Confunde una obra de arte con una chaqueta olvidada y le coge el dobladillo

La chaqueta con las postales, una obra titulada 'Old Masters', antes de ser robada.

La chaqueta con las postales, una obra titulada 'Old Masters', antes de ser robada. Instagram (@oriolvilanova)

El arte contemporáneo no siempre se entiende y hay obras que a mucha gente le generan confusión porque no consideran que por ejemplo un objeto cotidiano pueda ser arte. Y es lo que ha pasado en el Museo Picasso de París, que ha visto cómo una obra ha sido robada y transformada porque a la ladrona no le pareció que fuera una arte, sino una chaqueta olvidada que le gustó.

La protagonista de la historia es una jubilada de 72 años (no ha trascendido su identidad), que el pasado 7 de marzo vio una chaqueta azul que tenía 15 postales en los bolsillos, que podría parecer ropa de trabajo, colgada de una pared del museo y debió de pensar que era una prenda que alguien se había dejado olvidada. Así que con disimulo la descolgó, la dobló y la metió en su bolso.

Evidentemente, la señora no sabía que estaba robando una obra del catalán Oriol Vilanova titulada Old Masters y que formaba parte de una exposición sobre artistas contemporáneos. Y pudo salir con ella del museo sin que saltara ninguna alarma porque el propio Vilanova había diseñado su obra para que los visitantes pudieran interactuar con ella, tocarla, coger las postales, etcétera.

Ya en casa, la jubilada se la probó y vio que las mangas le quedaban largas, con lo que encargó a una costurera que le hiciera el dobladillo para poder vestirla a su gusto.

Vuelta al lugar del 'crimen'



Mientras tanto, en el museo parisino se dieron cuenta del robo el mismo día al quedarse la pared en blanco con el gancho y la placa con los datos del autor y la obra. Procedieron a revisar las cámaras de seguridad y se toparon con las imágenes de la anciana llevándose la chaqueta, pero no tenían más datos de ella y localizarla era casi imposible.

Pero la propia mujer regresó al museo días después, sin conocer la magnitud de lo que había hecho, debido a su gran interés por el arte. Y justo estaban allí unos agentes recabando pistas, la reconocieron y la detuvieron. La declaración de la anciana, asegurando que creía que era una prenda olvidada, resultó creíble, recuperaron la chaqueta, modificada, eso sí, en su casa y dejaron a la señora en libertad con una simple advertencia.

Otro caso similar



Casos como éste no son nuevos. Ya pasó uno similar, por ejemplo, en el Museo Bolzano de Milán en 2015, cuando una limpiadora barrió, recogió y tiró a la basura una obra vanguardista titulada ¿Dónde vamos a bailar esta noche?, que consistía en botellas de champán, confeti y demás residuos que quedaban tras una fiesta. La empleada del museo confundió todo eso con los restos de alguna celebración de la noche anterior y se deshizo de la obra creada por Sara Goldschmied y Eleonora Chiari, dejando el suelo reluciente.