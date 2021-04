Curiosidades y propiedades de estos 15 alimentos

Si tus digestiones son malas, toma café. El tradicional cafecito después de comer parece no ser solo una costumbre que nos acompaña desde hace décadas para amenizar nuestras sobremesas, sino que también tiene una explicación científica. Y es que, según varios estudios realizados recientemente, ayuda a hacer la digestión, y por si esto fuera poco, previene trastornos y enfermedades como los cálculos biliares e incluso la pancreatitis.



Descubre si te falta ácido graso esencial Omega-3. Este ácido graso esencial presente en alimentos como el pescado azul, las nueces o el aguacate, contribuye, entre otras cosas, a que tengamos una buena salud cardiovascular. Pero no es difícil que nuestro cuerpo sufra una carencia de este elemento. Para saber su es así, debemos fijarnos en el aspecto de nuestra piel, y si esta se encuentra demasiado sensible puede deberse a ello. Lo mismo sucede con el cabello en el caso de una notoria falta de densidad.



La menta, el ajo y miel desatan la pasión. Los romanos clásicos consideraban estos tres alimentos como potentes afrodisiacos. ¿Por qué escoger uno cuando puedes tomar los tres a la vez preparando, por ejemplo, una deliciosa vinagreta de menta? Es un auténtico concentrado de sabor. Compruébalo triturando el zumo de tres limones con un diente de ajo, una cucharada de miel, una taza de aceite de oliva virgen y otra más de menta. Con recetas por ejemplo a base de cordero, casa a la perfección.



'Nibs' de cacao: a pleno rendimiento. Ser el derivado del cacao menos procesado lo convierte en una alternativa saludable para los amantes de los topping. Decorar el yogur o el bizcocho con estas virutas, que se obtienen de las semillas del cacao -una vez tostadas se descascarillan y se machacan- en lugar de con pepitas de chocolate (con leche y una mayor dosis de azúcar) reduce la somnolencia y mejora el nivel de atención



Espino blanco, antiedad. El espino blanco ayuda a combatir el envejecimiento de órganos tan importantes como el corazón. No es su única virtud en la lucha contra el envejecimiento prematuro, ya que también ayuda a serenar los nervios y a dormir mejor, dos de los mejores tratamientos antiaging que existen. Con esta finalidad, mézclalo a partes iguales con valeriana y con lavanda, y tómalo en infusión, utilizando una cucharadita por taza de agua muy caliente.



El cardo cuida tus huesos. Griegos y romanos ya alababan las bondades de esta planta de la familia de las alcachofas, que destaca por sus cualidades beneficiosas. Por su contenido en fibra ayuda a disminuir el azúcar, y gracias a su aporte en insulina y en vitamina K, favorece la absorción del calcio y reduce el riesgo de osteoporosis, respectivamente.



Los rabanitos protegen los pulmones. Se trata de una variedad de menor tamaño que el rábano, de carne blanca y con la piel de un bonito color rojizo. Destaca por su acción beneficiosa sobre el sistema inmunológico. Precisamente su sabor picante se debe a sus compuestos azufrados con propiedades antibacterianas, que mejoran las afecciones respiratorias al reducir la mucosidad y la congestión.



Germinado de cebolla contra las varices. Tiene un sabor y un olor menos intensos que la cebolla, pero sus propiedades son mayores, ya que la germinación las multiplica. Tómalo crudo y aprovecha al máximo la función antioxidante y antiinflamatoria de sus flavonoides, que mejora la circulación y ayuda a prevenir las varices.

Lácteos desnatados en la cena para dormir mejor. Tomar un yogur desnatado o un poco de queso fresco después de cenar te ayudará a dormir mejor. Complétalo con dos o tres nueces troceadas. Los lácteos son una valiosa fuente de nutrientes, entre ellos triptófano, que también aportan las nueces y que favorece el descanso. Si además los tomas en su versión desnatada, consigues todos sus beneficios sumando pocas calorías.



Shiitake para aumentar el deseo. Los expertos sostienen que hay alimentos que tienen una serie de propiedades que pueden contribuir a despertar el deseo. Es el caso del shiitake, un verdadero concentrado de nutrientes que mejoran la función sexual, como el zinc o el selenio, influye en los niveles de testosterona y aumenta tanto la cantidad como la calidad de los espermatozoides. Eso además de vitaminas del grupo B, fundamentales para regular nuestra energía.



¿Por qué son buenas las fresas para la boca? Son una de las frutas con más vitamina C que hay y a la vez ricas en minerales como el potasio. Y entre sus múltiples beneficios para el cuerpo se encuentra el de cuidar de nuestra salud bucodental gracias a su contenido en xilitol, un componente que contribuye a combatir la placa dental y a inhibir la desmineralización que se produce por la reducción del pH en la boca y que origina el desgaste del esmalte.



Batido de plátano y avena para ganar energía. Si te cuesta levantarte y hasta media mañana sientes que vas a medio gas, precisas un extra de energía matutina. Este sabroso batido te aportará bienestar y energía a partes iguales para afrontar el estrés de la jornada y te ayudará a empezar el día de muy buen humor.



Los beneficios del limonero para la salud. El limonero tiene abundantes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Se suele usar como suplemento, tanto en cápsulas como en su versión líquida, y también como aceite esencial elaborado a partir de la piel de limones, limas y naranjas. Estas son algunas de las bondades que se le atribuyen desde la medicina natural:



Ayuda a reducir el estrés y la ansiedad como aromaterapia. Mejora la digestión y evita la aparición de ciertas úlceras. Contribuye a reducir los dolores producidos por la artritis.

¿Cuándo me tomo la vitamina C? Cada vez son más las personas que recurren a suplementos vitamínicos, aunque esto siempre debería estar supervisado por un profesional. Si te han recomendado la ingesta de vitamina C, una de las más habituales en invierno por ayudar a estimular nuestras defensas, deberías saber que no se debe tomar junto con una comida. Esto se debe a que puede modificar la absorción del hierro, incrementándola. De esta forma se puede generar un aumento de hierro en sangre que no resulta beneficioso. Recuerda también que la cantidad diaria aconsejada para una persona adulta es de 80 miligramos



Por qué son buenas las lentejas. Nos aportan proteínas, folato, fibra, ácido fólico, hierro, potasio y magnesio, apenas contienen sodio y grasas saturadas, son ricas en polifenoles, que actúan como estupendos antioxidantes que retrasan el envejecimiento, reducen el colesterol, contribuyen a controlar la presión arterial y mantienen a raya los niveles de azúcar en sangre después de las comidas gracias a toda la fibra que aportan. Un consumo de lentejas elevado ayuda a prevenir el cáncer de mama. ¡Casi nada!



Huevos: ¿buenos o no tanto? Su reputación varía cada cierto tiempo, pero según algunos estudios científicos no son tan beneficiosos para el organismo como se cree si abusamos de ellos. Y es que parece comprobado que comer de tres a cuatro huevos a la semana aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovaculares.



Calamares y colesterol. Aunque este popular marisco nos aporta excelentes niveles de potasio y fósforo, también proporciona bastante colesterol, razón por la que es conveniente tomarlos con moderación, sobre todo si van a la romana.