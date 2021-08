Gabriela Uriarte: "Comer sano no es comer solo lechuga y pechuga"

Disfruta con las recetas de Ander González, y aunque a veces discuten, ambos están de acuerdo en que uno de los pilares de la salud es mezclar el sabor con una alimentación sana. Son una dupla que destila química en A bocados y ambos se complementan a la perfección, porque dan dos visiones diferentes y necesarias de una misma realidad.

¿Dieta de verano y cuidados nutricionales también de verano?

Creo que no. Planteado así parece que estamos hablando de una operación bikini, o al menos esa parece la mentalidad. Pienso que es importante tener hábitos saludables todo el año. No vale lo de ir por temporadas.

¿No cree que el verano está hecho para romper en cierta forma con los hábitos saludables? Parece una época ideal para cometer pecados gastronómicos.

Depende. Yo conozco a gente que con el verano se cuida más. Hay otro tipo de frutas, de verduras, de pescado... y esto a mucha gente le sirve para adoptar hábitos más saludables. Y no tener que estar mirando el reloj para seguir una rutina diaria influye también a la hora de cuidarse.

¿Sabe que da la sensación de que en los últimos años los cuidados nutricionales han invadido nuestra vida?

Me gustaría pensar que esa sensación es verdadera, pero ya se sabe que mi visión es un poco sesgada. Es mi profesión y veo a la gente que pasa por la consulta. Creo que cada día aumenta la conciencia sobre lo que comemos. Me gusta pensar que la gente cada vez tiene una mayor cultura sobre nutrición saludable y menos cultura de hacer dieta.

¿Tenemos que desterrar la palabra dieta de nuestro vocabulario?

No digo que haya que eliminar esa palabra, pero quizá lo que tengamos que eliminar es su asociación con alimentación destinada a adelgazar por el motivo que sea. El "me cuido para adelgazar" no son términos asociables. Tenemos que cambiar el chip y pensar: Me cuido por vivir más años; me cuido por estar mejor; me cuido por sentirme bien. Cuando empecé a trabajar la principal motivación para concertar una cita era "el quiero bajar de peso". Ahora es "quiero cuidarme, mejorar mi salud y ser más joven durante más años".

¿Se adelgaza cuidando la alimentación, aunque no sea el motivo de una consulta o de un nuevo plan de alimentación?

No tiene por qué. Uno de los errores es pensar que comer saludable es comer de acuerdo a un objetivo. Cuando comemos saludable puede que no adelgacemos. Va a depender mucho de cómo era nuestra alimentación previa. Si comíamos ultraprocesados y no veíamos la lechuga más que en la hamburguesa, probablemente un plan más sano nos haga perder peso, sobre todo por la cantidad de caloría que estábamos comiendo.

¿Cómo es una alimentación saludable?

Debe estar basada en la materia prima al natural: verduras, frutas, grasas de calidad, carnes o pescado. Todo de forma equilibrada. Las calorías son importantes y hay que hacer un recuento energético negativo.

La televisión se ha puesto las pilas y parece que ha decidido incluir en sus parrillas a los nutricionistas.

Por lo menos hay un mayor interés. La televisión funciona para cubrir los intereses de los espectadores y sus responsables han detectado un claro interés en los temas gastronómicos saludables.

Se ha convertido usted en la Pepito Grillo de Ander González en A bocados...

No tanto. No intento ser Pepito Grillo de nada ni de nadie, lo que intento decir es que un mismo producto puede ser utilizado de varias formas para buscar cuál es la más sana a la hora de presentarlo.

Pues lo más sano parece un freno al placer y a saborear un plato con pasión...

Es así como nos lo han vendido, pero no estoy en absoluto de acuerdo con eso. Es un gran error. Creo que el programa A bocados lleva bastantes temporadas demostrando que comer saludable no es comer aburrido. Comer saludable durante toda tu vida pasa por aprender a cocinar.

Ya, pero con pocas calorías, poco aceite y poca sal, ¿no?

No, no hay poco ni mucho; hay que cocinar con lo justo. Se pueden hacer unas salsas sabrosas, pero saludables. Te puedes enamorar de una cocina sana y prepararla tú. No hay grandes misterios.

Tal y como nos han vendido lo sano, parece muy aburrido...

Ya, pero comer sano no es comer lechuga y pechuga. Para nada. No es pollo hervido y merluza hervida. Parece que el sabor va a engordar o va a hacer que la comida sea menos sana, y da la sensación de que lo que está rico engorda, pero no es así. Eso sí, es cierto que en el programa habrá recetas que engordan, pero es la vida misma.

¡Vaya! Parece usted humana.

Ja, ja, ja... Tiene que haber alguna receta que sea demasiado sabrosa y con muchas calorías, pero no todas. Desde el programa hacemos un esfuerzo para demostrar que comer rico y sano va de la mano. Si hasta el propio Ander se está convenciendo, así que fíjate lo fácil que puede ser...

Quiere decir que sabor y salud pueden ser ingredientes de un mismo plato, ¿no?

Para mí, son los dos ingredientes, y si falta uno no diría que es un plato equilibrado. Comer es también un placer, y en una comida debe estar siempre presente esta idea.

Así que la gente que va a su consulta no quiere adelgazar.

Siempre hay gente que viene con la idea de perder peso, pero lo que quiero decir es que cada vez llegan más personas con un objetivo de salud.

¿Y nos hemos olvidado de la operación bikini definitivamente?

No, no digo que la gente se haya olvidado, porque se sigue haciendo, seguro. El objetivo en nuestra consulta es que la gente no tenga que volver. Lo que quiero decir es que es importante que te den las herramientas suficientes para que puedas resolver cualquier cuestión de nutrición y puedas sacar adelante una alimentación saludable sin esfuerzos.

¿Sin esfuerzos?

Es que una alimentación saludable no es un menú que sigues a rajatabla. No hay que ir a una situación en la que si no adelgazas el médico te echa la bronca. Eso no sirve para nada, es un engañabobos y una pérdida de dinero. Además, para mí el éxito es que no tengas que volver a la consulta porque has entendido cuáles son las pautas saludables para ti y para tu familia.

¿Un aprendizaje perenne?

Pues sí. Disfrutas cocinando, das sabor a un menú saludable y sabes conciliar tu vida social sin grandes problemas. También debes tener momentos activos y hacer deporte, pero sin castigarte. Puedo estar hablando horas y horas sobre lo que es saludable en la vida de cualquier persona. Son esas pequeñas cosas las que trabajamos en consulta, y no tienen nada que ver con una operación bikini.

Le recuerdo que vivimos momentos sociales en los que la imagen cuenta mucho.

Cierto. Vivimos en una sociedad cortoplacista con una visión de urgencia y del ahora mismo, pero tiene que haber un cambio de mentalidad y vivir todo de una manera diferente. El mensaje no tiene que derivar hacia una relación mala con la comida, una mala relación que causa bulimia, anorexia o que esté basada en el todo o nada.

¿Ha hecho usted alguna vez alguna dieta operación bikini?

Nunca. Todas las indicaciones que doy en la consulta y las diferentes estrategias nutricionales las intentamos probar nosotros para saber cómo se siente la persona que viene y nos plantea un tema. No a todo el mundo le damos las mismas indicaciones. Todo debe ser adecuado a la personalidad o a la forma de vida de quienes vienen a pedirnos consejo.

Dicen que no contemos calorías, pero, ¿hay que contar las cantidades que comemos?

Proporcionar bien la comida es una forma de contar calorías, y si sabemos hacerlo de forma sencilla y sin obsesionarnos es una forma de tener también controladas las calorías que metemos al cuerpo.

¿Discute mucho con Ander González?

Es a través del sabor cuando Ander se ha convencido. Si está buenísimo, es sano y te va a ayudar a sentirte bien, ese es el plato que todos queremos.

PERSONAL

Edad: 31 años.

Lugar de nacimiento: Donostia.

Formación: Graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Navarra.

Trayectoria: Es nutricionista y tiene consulta en Donostia. Es muy seguida en redes sociales, Instagram y Youtube. Es copresentadora del programa de ETB-2 A bocados, donde intenta poner el punto saludable a las recetas que cocina el chef Ander González. Esta no es la primera vez que está en televisión, ya que hace cuatro temporadas ejerció como nutricionista en un reality de la cadena vasca llamado Cuerpos de élite.

Libros: Ha publicado el libro Sin dieta para siempre, un manual para llevar una vida sana en la mesa sin prescindir de nada en el plato.