Remedios que puedes probar para aliviar la resaca

"No voy a beber nunca más" es una frase que muchos decimos muchas veces en nuestra vida cuando nos despertamos con una resaca importante. Pero recaemos rápidamente. Llevamos toda la vida luchando contra ella, pero por ahora es la resaca la que nos va ganando. Hay muchos mitos infundados que aseguran que pueden acabar con esa sensación tan desagradable que suele tener su apogeo los domingos por la mañana, pero la realidad es que no hay un remedio mágico que quite la resaca más allá de no beber alcohol, que eso sí que funciona.

Partamos de la base de que sí se ha consumido alcohol y que la resaca ya está aquí. Pues bien, sí que existen algunos remedios que pueden aliviarla, aunque no la harán desaparecer instantáneamente. Estos son unos cuantos trucos que deben sumarse, por supuesto, a descansar y dormir.



Agua

Es el mejor remedio, porque la resaca no es otra cosa que la deshidratación que produce el alcohol en el cuerpo. Y una deshidratación se combate hidratándose, con lo que beber una buena cantidad de agua, que es algo que todo el mundo tiene a su alcance, es un buen primer paso para revivir.



Zumo y fruta

Si el agua no resulta atractiva en esos momentos de sufrimiento, un zumo también puede ser una buena opción, sobre todo si es natural y se toma con su pulpa, ya que además de hidratar aporta vitaminas, sobre todo la C, y minerales. La fruta en general viene bien, y el tomate ayuda a metabolizarlo.



Bebidas isotónicas

No sólo son buenas después de completar una actividad deportiva, sino que pueden aliviar la resaca, debido a que son ricas en electrolitos y glucosa, con lo que mejoran la hidratación y la glucemia.



Vitamina B12 (huevos, leche, pescado)

Es uno de los remedios contra la resaca que más se escucha, y de hecho se utiliza con quienes son trasladados al hospital con una intoxicación de alcohol. Se puede tomar como suplemento, comprando algún multivitamínico en la farmacia, pero la vitamina B12 también está presente de forma natural en alimentos de origen animal como la leche, los huevos y el pescado. También el beicon.

Desayunar huevos con beicon nos puede ayudar a combatir la resaca.

Arroz y pasta

Dos elementos que están en casi todas las casas y que pueden funcionar al ser ricos en hidratos de carbono y proteínas. El alcohol reduce el nivel de azúcar en sangre y los hidratos mejoran los síntomas de la hipoglucemia como la debilidad o la fatiga.



Jengibre

No hay ninguna evidencia científica de que el jengibre pueda reducir el dolor de cabeza que acompaña a la resaca, pero sí que asienta el estómago, evitando las náuseas y los vómitos. Tomar jengibre directamente o en forma de infusión puede ayudarte a volver a comer.



Espárragos

Es uno de los trucos menos conocido, pero el espárrago contiene aminoácidos y minerales que protegen al hígado de las toxinas generadas por el consumo de alcohol, acelerando la metabolización del etanol. Si bien lo mejor sería poder consumir las hojas del espárrago, normalmente sólo tenemos acceso al tallo, que también nos sirve en este caso.

Una ensalada de espárragos también es recomendable.

Vitamina B6 (garbanzos, frutes secos, atún)

La vitamina B6 también viene bien para neutralizar la resaca y los garbanzos la tienen en una muy buena proporción, con lo que tomar hummus mientras bebes puede ayudar a tener menos resaca al día siguiente. También son ricos en esta vitamina los frutos secos, el atún y el salmón.



Cafeína

Esta sustancia nos puede ayudar a reducir el dolor de cabeza. Más bien a encubrirlo durante el rato que nos haga efecto, así que no es la mejor solución, aunque sí puede ser un alivio momentáneo. Tampoco es efectiva para los problemas estomacales que genera la resaca.



¿Seguir bebiendo?

El mito de que para combatir la resaca lo mejor es seguir bebiendo alcohol al despertar es eso, un mito. No combate la resaca, lo único que hace es retrasar la aparición de los síntomas, porque la bajada de la concentración de alcohol llegará antes o después.

Consejos para antes de beber



Todos estos remedios son útiles cuando la resaca ya ha llegado, pero también hay unos trucos que se pueden aplicar de forma preventiva, para intentar que cuando llegue lo haga de forma más atenuada.



Tomar leche o aceite antes de beber

Consumir estos líquidos antes de empezar a beber puede ayudar a que la resaca sea menor, ya que enlentecen la absorción de alcohol.



Ibuprofeno mejor que paracetamol

Mucha gente decide tomarse uno de estos dos medicamentos antes de ir a dormir con la esperanza de despertarse con menos resaca, y es verdad que ambos pueden funcionar para reducir los dolores de cabeza y musculares. Cierto es que el ibuprofeno (antiinflamatorio) es gastrolesivo (por eso hay que evitar tomarlo con el estómago vacío), pero el paracetamol resulta menos recomendado al ser hepatotóxico: hace trabajar más a un hígado que ya está saturado por la cantidad de alcohol ingerida horas antes.

Unas cajas de paracetamol e ibuprofeno.

No fumar

Sumarle al alcohol la nicotina hará que aumenten los síntomas de la resaca.



No tomar café

El café aumenta la deshidratación y hará que la resaca sea aún mayor.



Comer

Es importante tener el estómago lleno para que los daños del alcohol sean menores.



Beber lentamente

Si se va a beber bastante cantidad de alcohol, mejor que sea de una manera lenta: menos de una bebida por hora para que el hígado no tenga todo el trabajo de golpe.



Beber mucha agua

Es importante beber mucha agua antes y después de consumir alcohol, pero también se debe beber durante la ingesta de bebidas alcohólicas, para mitigar la deshidratación que este produce.



Mejor bebidas blancas

Puestos a elegir bebidas de alta graduación, las bebidas blancas (vodka, ginebra) son mejores que las oscuras (whisky, coñac, brandy, ron), que generan más congéneres, químicos naturales que empeoran las resacas. La cantidad de congéneres que hay en un whisky bourbon es 37 mayor que en el vodka.



No tomar medicamentos

Hay que evitar mezclar alcohol con medicamentos, especialmente sedantes.