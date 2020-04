El confinamiento reúne a los actores de 'Camera Café' 11 años después

'Camera Café', la inolvidable comedia de sketches, ha vuelto, aunque solo sea de forma puntual. Once años después de su desaparición de antena, los actores de la serie se han reunido, esta vez no delante de una máquina de café sino de una webcam, para concienciar sobre la necesidad de quedarse en casa para frenar la pandemia de coronavirus.



En el vídeo que han grabado desde sus casas, el personaje de Arturo Valls propone al de Carlos Chamorro saltarse el confinamiento para ir a un bar que permanece abierto de forma clandestina: "Abre las 24 horas, se ve que se entra por la azotea". El resto de personajes tratarán de convencerle de que no es una buena idea.





Que nos haya tenido que juntar una pandemia... pic.twitter.com/UZ1HfIKFKt — Arturo Valls Oficial (@ArturoValls) April 1, 2020

Por el chat pasan también actores de 'Cámera Café' comoEl vídeo ha sido un éxito en las redes sociales. Desde su publicación ya ha sido retuiteado miles de veces desde los perfiles de sus protagonistas.