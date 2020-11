Litigio de MC&F contra 'El Rosco' de 'Pasapalabra'

Un juez dirimirá si lleva a juicio o no la demanda interpuesta por MC&F contra las compañías Atresmedia e ITV por la prueba El Rosco del programa Pasapalabra, para que se reconozcan sus derechos de propiedad intelectual sobre el mismo. La sociedad holandesa quiere que se reconozcan sus derechos de propiedad intelectual.

El programa ya fue objeto de otro litigio judicial que se zanjó en 2019, cuando el Supremo obligó a Telecinco a cancelar el concurso, al perder el litigio que mantenía con la productora británica ITV.

Atresmedia ha pedido al Juzgado Mercantil 8 de Barcelona no llevar a juicio la demanda que la compañía holandesa presentó por la propiedad intelectual del juego, al considerar que la cuestión ya se resolvió en un litigio anterior, que duró nueve años (de 2010 a 2019) y tuvo lugar en el Juzgado Mercantil 6 de Madrid entre Gestevisión Telecinco e ITV.El letrado de Atresmedia sostiene que la discusión sobre la originalidad y la titularidad del formato ya se juzgó, por lo que ha considerado que no debe abrirse un nuevo juicio por el asunto, y ha alegado que MC&F también participó en el anterior procedimiento de forma "extrajudicial, activa y fundamental a favor de Mediaset proporcionándole documentos y declaraciones juradas".En cambio, el abogado de MC&F ha pedido continuar con el procedimiento y ha afirmado que las peticiones de la demanda no son las mismas que se presentaron en el juzgado madrileño, aunque ha admitido que ahora el juez puede tener en cuenta la sentencia anterior "si se siente vinculado por lo que el tribunal que conoció el primer proceso dijo".En lugar de anunciar su decisión en la misma vista, el juez ha avisado de que resolverá el debate sobre si abrir juicio o no en un auto que publicará dentro de unos días.En octubre, el titular del Juzgado Mercantil 8 de Barcelona desestimó prohibir cautelarmente que Antena 3 emita el programa con su juego final, 'El Rosco', tal como pidió MC&F, y nadie ha recurrido esta decisión.Esta demanda supone la continuación del litigio de nueve años que empezó en el Juzgado Mercantil 6 de Madrid entre Gestevisión Telecinco e ITV, que llegó hasta al Tribunal Supremo (TS) y en el que uno de los aspectos controvertidos fue si 'El Rosco' es susceptible de ser protegido por la propiedad intelectual como formato autónomo y si la compañía demandante, MC&F, tiene estos derechos en exclusiva.Por esta causa, Mediaset dejó de emitir el programa en octubre de 2019 tras conocer el fallo del Supremo, que avaló la sentencia de la Audiencia de Madrid sobre el contrato con la productora ITV, y ratificó la condena a "cesar inmediatamente" la emisión del formato.