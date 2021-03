Llegan nuevas capitanías a 'El Conquistador del Caribe'

Patxi Alonso, conductor del debate que todos los miércoles aborda lo ocurrido el lunes en 'El Conquistador del Caribe', el popular reality de ETB-2, anunció ayer que nuevas capitanas o nuevos capitanes llegan a partir de la próxima semana, y que la aventura "pegará un giro espectacular".

El presentador no avanzó nombres, aunque sí aseguró que la idea no es "reforzar" a verdes o azules, los equipos Atabey y Corocote. ¿Serán los rojos Yocahu los que por fin tengan líder después del fiasco de Manu Marichalar?

La única información que ha trascendido es que estos nuevos componentes estaban entre los 'conquistólogos' presentes ayer en plató. Esto es, Manu Marichalar, David Seco, Eneko, Eider, Isa, la navarra Jenny...

Alonso puntualizó que los nuevos conquistadores o conquistadoras no lucharán por la ikurriña, porque quien aspire a ganar "debe competir desde el principio hasta el final". "No van de visita, no van a animar, tampoco a estar 4 o 5 días". La incorporación no es una novedad en el devenir del reality, ya que en la pasada edición Manu y Seleta se sumaron en la segunda fase del concurso.