Telecinco prescinde de Antonio David Flores en todos sus programas

Antonio David Flores no volverá a colaborar en ningún programa de Telecinco. La cadena de Mediaset ha decidido prescindir de él tras las acusaciones de maltrato por parte de su exmujer, Rocío Carrasco en el documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', según avanza Vertele, que cita fuentes de Mediaset.



Antonio David venía colaborando puntualmente como tertuliano en el programa 'Sálvame'. Además, había participado en concursos de Telecinco como 'Gran Hermano VIP' o 'Supervivientes'.



Rocío Carrasco relató en la primera entrega del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', emitido la pasada noche en Telecinco, numerosos detalles sobre su relación con Antonio David Flores, entre ellos, agresiones verbales y físicas por parte de su expareja.



Según Carrasco, las agresiones verbales comenzaron al inicio de la relación cuando ella estaba convaleciente de un accidente de tráfico. La hija de Rocío Carrasco denuncia que entonces Antonio David Flores comenzó a dedicarle comentarios del tipo "inútil", "no sirves para nada", "estás gorda", "eres tonta".





"Yo estaba sentada en un sofá y él me agarra del pelo, me pega un tirón de pelo y me da con la cabeza en la mesa. Y subió echándome la culpa de todo. Que era todo por mi culpa" #RocíoVerdad1 pic.twitter.com/V2y7rpS4Xx — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) March 22, 2021

Desde ese momento Carrasco afirma que la situación empeoró y que comenzaron las agresiones físicas. "Yo estaba sentada en un sofá, y él me agarra el pelo, y me pega un tirón de pelos y me da con la cabeza en la mesa", cuenta Rocío. "Después subió, echándome a mí la culpa de todo lo que le ocurría en ese momento. Que si él no estuviera conmigo... Que no le merecía la pena... Que era todo por mi culpa", narra Carrasco.Rocío Carrasco en el primer capítulo del documental cuenta como fueron los inicio de su relación con el ex guardia civil. Y como contó con el rechazo de su padres.le llegó a advertir su padre.