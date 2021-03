Cinco series para ver del tirón esta Semana Santa

Este mes llega con estrenos de altura en las principales plataformas de streaming. Propuestas de temática variada con grandes posibilidades de convertirse en las nuevas favoritas del público y ganarse el aplauso de los críticos.

Aquí te ofrecemos una recopilación de algunas series que ver de una sentada durante estos días festivos:





'Genera+ion'

Una entrega deparaque tiene casi garantizado el éxito entre la. Si disfrutaste de otros lanzamientos como, esta serie te mantendrá con la vista pegada a la pantalla.Una reflexión consobre la sexualidad, la entrada en la vida adulta, las redes sociales y elen unaque no termina de comprender (ni aceptar) a estos

'The One'

Esta adaptación del libro homónino de John Marss consta de diez episodios con enfoque futurista. Jana Pérez asume el rol principal de este thriller psicológico respaldado por Netflix para romper esquemas sobre las relaciones interpersonales.



¿Te imaginas que una simple prueba de ADN fuese capaz de proporcionarnos una pareja que encajase genéticamente con nosotros a la perfección?



'The One' va más allá y plantea una insólita manera de encontrar el amor al margen de las 'apps' de citas, las noches de fiesta y los encuentros a ciegas.









'Sky Rojo'

Los creadores de 'La Casa de Papel' demuestran de nuevo su apuesta por la acción y el frenesí. En esta ocasión, tres prostitutas escapan de las garras del dueño del club en el que trabajaban para iniciar su lucha por la supervivencia y la libertad.



Ocho episodios de unos 25 minutos aproximadamente que te dejarán sin aliento desde el primer instante. No te lo pierdas en Netflix.









'Besos al aire'

Esta miniserie con etiqueta 'made in Spain' llega a la plataforma Disney+, y lo hace con las interpretaciones brillantes de Paco León y Leonor Watling.



Una comedia cargada de romanticismo en las que se entremezclan ocho historias personales durante la época de pandemia por el coronavirus. ¿Su propósito? Mostrar el lado humano y optimista dentro de los estragos causados por la crisis sanitaria,











'This country'

No, no es un estreno como tal, puesto que esta comedia británica ya se emitió por primera vez en BBC Three (Reino Unido) en febrero del 2017.



No obstante, ahora se abre paso en Filmin para ofrecer un retrato sobre la vida cotidiana de la población más joven en la Gran Bretaña rural moderna, siguiendo de cerca las andanzas de los primos Kerry y Kurtan.