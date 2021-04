Rocío Carrasco relata la agresión de su hija: "Llamó a su padre diciendo que ya estaba hecho"

Rocío Carrasco narró algunos de los episodios más duros que ha vivido con sus hijos en el octavo capítulo de Rocío. Contar la verdad para seguir viva. La hija de Rocío Jurado narró la agresión que recibió por parte de Rocío Flores en 2012: "Me cruzó la cara de lado a lado. Pero mientras lo hacía va gritando '¡no me pegues!' y yo la miraba a ella y era ella la que me estaba pegando a mí".





"Lo siguiente que recuerdo es Fidel reanimándome. Cuando volví en sí, las pulsaciones las tenía en 140 y le decía '¡Fidel, la niña!'. Ella se asusta cuando me ve caer a plomo al suelo", relató Rocío Carrasco sobre este duro episodio. Según contó en el programa tras esta agresión lo primero que hizo su hija fue llamar a su padre, Antonio David Flores y decirle "que ya estaba hecho". Además, narró el episodio más grave que sufrió con su hija: "Hay una agresión que me hizo con un cuchillo", aseguraba Rocío Carrasco. Y es que cuando pilló a su hija fumando en su habitación le amenazó: "Lo apagó en el colchón y me dijo la 'próxima vez lo hago contigo y quemo la casa contigo dentro".