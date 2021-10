La emisión de la nueva docuserie de Rocío Carrasco, en el aire

La emisión de En el nombre de Rocío, la nueva docuserie de Telecinco en la que Rocío Carrasco va a aclarar los problemas que tiene con su familia, está en peligro. Según aseguran varios medios digitales la productora La Fábrica de la Tele quiere revisar de forma pormenorizada y con asesoramiento legal todo el contenido para evitar que los hijos y el exmarido de la hija de la más grande puedan tomar cualquier tipo de medida legal contra la cadena o contra la productora.

Estas dudas hacen peligrar la segunda parte del documental sobre la vida de Rocío Carrasco, a pesar de que ya está grabado y que tenía previsto emitirse en Telecinco este otoño.

Mediaset habría paralizado la emisión de la docuserie producida por La Fábrica de la Tele y protagonizada por Rocío Carrasco y ahora se habla del invierno y no del otoño como fecha para su emisión. Eso explicaría que, hasta ahora, no haya habido noticias de dicho documental en los últimos tiempos ni filtraciones para promocionar la docuserie ni los habituales avances publicitarios.

En el nombre de Rocío, continuación de la exitosa Rocío. Contar la verdad para seguir viva, se centra en los conflictos de la hija de la Jurado con su familia, adentrándose en los motivos del distanciamiento tanto con ella, tanto con los Mohedano, como con Ortega Cano.

Para este nuevo programa, la hija de Rocío Jurado recurrirá al diario secreto de su madre, documento que ha guardado durante 15 años y que el resto de su familia ha negado que existiera.

Ortega Cano ya se pronunció en el mes de agosto en el programa Viva el verano sobre el polémico documento: "No conozco nada del diario, no tengo nada". Aunque poco después matizó que es "consciente de que existe" aunque no "puede decir donde".

Esta paralización de la emisión llega tras la sentencia a favor de Antonio David Flores por parte del Juzgado de lo Social número 42 de Madrid, que ha dictaminado que "el despido (por parte del programa Sálvame de Telecinco) es nulo por vulneración de su derecho fundamental al honor".

El fallo condena a la productora a pagar "los salarios dejados de percibir hasta la fecha en la que el contrato temporal hubiera finalizado", es decir, 32.361 euros, más una indemnización adicional de 50.000 euros "por los daños ocasionados con la vulneración de su derecho al honor". En total, La Fábrica de la Tele, la productora de Sálvame, ha de pagar 82.361 euros a Antonio David Flores.