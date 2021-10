Quique Peinado y el doctor César Carballo se enganchan en Twitter

El periodista Quique Peinado y el médico César Carballo han tenido un fuerte enganchón en Twitter a raíz de un hilo que el colaborador de Zapeando y presentador de Buenismo bien, Radio Gaga o A vivir entre otros trabajos, ha colgado en la red social del pájaro sobre las numerosas advertencias del urgencióligo, una de las caras más mediáticas de la pandemia de coronavirus.





Que me das..?

Cuando jugabas con tus hijos dentro o fuera,yo rezaba por no infectarles a la vuelta del trabajo después de ver el horror.

1)Te parece gracioso? No se la veo

2)Y sí,creo que eso me da derecho a "opinar","recomendar" y "lanzar"

Te molesta?

Cierra la puerta al salir