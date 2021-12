Julián Muñoz lo cuenta todo sobre Isabel Pantoja en su nueva docuserie

Parece que Mediaset ha encontrado un nuevo filón en las docuseries. El formato entre documental y reality en el que un famoso cuenta sus vivencias personales y su punto de visto sobre una etapa de su vida mediante entrevistas es el nuevo producto estrella del grupo televisivo.



Telecinco comenzó hace ya meses con la primera docuserie, la de Rocío Carrasco, 'Rocío: contar la verdad para seguir viva', que por lo que se sabe hasta el momento sigue preparando su segunda parte, 'En el nombre de Rocío'. Ahora la cadena de televisión ha anunciado un nuevo bombazo de este formato, una docuserie de Julián Muñoz.



'NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD'

Julián Muñoz, a corazón abierto en 'No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad'



?? Próximamente, en Telecinco https://t.co/Z54cjMb346 — Telecinco (@telecincoes) December 28, 2021

TELECINCO PROMOCIONA SU NUEVO PROYECTO ESTRELLA

TIEMPOS DIFÍCILES PARA ISABEL PANTOJA

El exnovio de Isabel Pantoja volverá a ponerse frente a los focos para tirar de la manta y destapar historias sobre la cantante que seguro que darán mucho de que hablar.y a lo largo de varios episodios,sobrey su posterior ruptura, así como sobreUna noticia que seguro que la tonadillera no ha encajado muy bien, y menos en estos complicados momentos familiares por los que atraviesa actualmente.Por el momento,sobre lo que se podrá ver en su nuevo programa, más allá de unas imágenes en las que se puede ver al exalcalde de Marbella sentado en el plató de grabación y dispuesto a contar todo lo que no ha contado hasta ahora.en esta ocasión, como en la vida de la fuera su pareja, Isabel Pantoja.Muñoz ha hablado en varias ocasiones del tema frente a las cámaras, pero nunca ha llegado al fondo del asunto, algo que parece que sí hará en esta ocasión, sin importar las consecuencias que pueda tener., con estas palabras la cadena de televisión promociona su nuevo programa que dará mucho que hablar., en este caso en gris, lo que otorgará todo el protagonismo al entrevistado, al igual que ocurrió con Rocío Carrasco, aunque en esta ocasión el fucsia del traje de Rociíto será sustituido poren el caso del expolítico.y parece que 2para ella.La cantantey al dolor por la pérdida de su madre se suma el conflicto que aún mantiene con su hijo, Kiko Rivera, y las consecuencias que este problema familiar tiene también para su hija, Isa Pantoja.Además, la intérprete de 'Marinero de luces' aún no ha decidido cuáles serán sus siguientes pasos en lo que respecta a su carrera musical y ahora acaba de sumarse a todo ello, del que todo apunta a que ella no saldrá bien parada.