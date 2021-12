Tom Holland quiere que el próximo protagonista de las películas de Spider-Man sea una mujer

Tom Holland en la presentación de 'Spider-Man: No Way Home'.

Tom Holland se ha pronunciado y ha expresado su deseo de que Marvel incorpore una mayor diversidad en sus películas. El actor que da vida actualmente a Peter Parker, el chico detrás del traje de Spider-Man, considera que ya es hora de que la igualdad de género empiece a jugar un importante papel en las ficciones de superhéroes y pide que el próximo hombre araña esté interpretado por una mujer.





El intérprete británico ha concedido una entrevista a la revista 'People' en la que deja claro quey que, por el momento, no está entre sus planes despedirse de su personaje, aunqueen este tipo de películas:"No quiero despedirme de Spider-Man, pero siento que podríamos estar listos para despedirnos de Spider-Man" afirma Holland, quién además ha dejado claro que no tiene problema en seguir avanzando y dejar paso al siguiente: "No quiero ser responsable de retener al próximo joven que se lo merezca".Sin embargo, estas declaraciones no han sido las que más han llamado la atención del protagonista de 'Cherry'.: "Tal vez tengas una Spider-Gwen o una Spider-Woman" insinuaba Tom en declaraciones para 'People' y aseguraba que le gustaría ver algo diferente: "Hemos tenido tres Spider-Man hombres seguidos; todos hemos sido iguales."., y es que Amy Pascal, productora de las películas, ha asegurado que por el momento siguen contando con el actor:el pasado mes de noviembre. Una película que podría estar dirigida por la también actriz Olivia Wilde.Aunque hace un tiempo Marvel consideraba una prioridad crear un nuevo universo centrado enSeguro que muchos fans de Spider-Man estarían de acuerdo con los deseos de Tom Holland, pero lo que está claro es que, solo hay que fijarse en los números que la última película del superhéroe ha conseguido en taquilla para estar seguros de ello.llegaba a las salas de cine el pasado 17 de diciembre, y en poco más de diez díasy ya ha traspasado la barrera de los mil millones de dólares a nivel mundial.El éxito de la última entrega de Spider-Man, ha conseguido colar a la tercera película protagonizada por Holland como, tanotra de las películas en las que el inglés se mete en la piel del superhéroe,