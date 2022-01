Georgina Rodríguez desata la polémica con el cartel de su serie en Madrid

Georgina Rodríguez está de moda. La pareja de Cristiano Ronaldo se ha convertido en todo un fenómeno en las redes, dónde muestra su día a día con sus cuatro pequeños, que pronto se convertirán en seis, la modelo está embarazada de gemelos, y también su lado más profesional.



A la influencer no dejan de lloverle los proyectos y los viajes, si durante el mes de diciembre la veíamos disfrutando de Laponia junto a sus hijos, este mes de enero también será especial para Georgina. La modelo está a punto de estrenar su serie documental 'Soy Georgina' en Netflix, que llegará a la plataforma el próximo día 27.





'SOY GEORGINA'



EL CARTEL DE LA POLÉMICA

APOYO A FUNDACIONES BENÉFICAS

que llegará a la plataforma de streaming en las próximas semanas, la novia de CristianoDurante uno de los últimos adelantos de la serie,: "Mi llegada a Madrid fue tremenda. Estuve buscando muchos pisos baratos", comienza explicando. "Trescientos euros. Acabé durmiendo en un piso que había sido un trastero. Un frío y un calor en verano.", admite Georgina.Sin embargo, aunque la intención de la joven es que el público la conozca a ella y sus orígenes, ly ha generado cierta polémica.Madrid, cómo suele ocurrir cada vez que Netflix estrena un futuro éxito, ha amanecido estos días empapelado con carteles promocionales del proyecto de Georgina Rodríguez.Uno de ellos no ha dejado indiferente a nadie y, dónde la polémica ya está servida.El motivo no es otro que el mensaje que se puede leer en él. Unas palabras que no han tardado en recoger críticas y no han sentado nada bien en redes., es el lema que, en el que, posiblemente la de la mansión en la que vive junto a Cristiano y sus cuatro hijos.y en la publicación de la propia modelo en Instagram para promocionar su documental, destacan algunos como, palabras que escribe una usuaria en el post de la influencer;, son solo algunas de las opiniones de los internautas que muestran su malestar por el lema elegido.A pesar de que la frase que ha elegido para promocionar su serie parece no ser la más adecuada, lo quea las que no duda en ayudar, una labor que suele transmitir a través de sus perfiles en redes.Entre ellas,, que ella misma explica en la docuserie: "Es una asociación de niños que están tutelados por la Comunidad de Madrid", cuenta durante uno de los episodios, y remarca que para ella. Siempre que pienso en ellos, me emociono", confiesa.