Belén Esteban debutará como presentadora con su propio 'Diario de Patricia'

Los cambios en Telecinco son frenéticos. Ya no es que algo varíe cada semana o cada día, sino que hay novedades cada pocas horas, fruto de su descalabro de audiencia. No da tiempo a asimilar la desaparición de un programa o el cambio de día, de hora, de presentador, de director, de duración, etcétera, cuando ya ha llegado otra noticia. Y muchas de ellas relacionadas con Sálvame, que tantos años de gloria ha dado a Mediaset pero que ahora se desangra día a día.

Para intentar reconducir al menos una parte de las tardes de Telecinco, los responsables de la cadena han confiado en lo que creen que es una apuesta segura: Belén Esteban. Pero en un papel que no se le conoce. La princesa del pueblo siempre ha contado con un protagonismo importante pero secundario, como colaboradora o a la sombra de un presentador que la dirige.

Pero ahora no va a ser así. Según ha desvelado Yotele, La Fábrica de la Tele, la productora de Sálvame y de muchos de los programas de Mediaset, va a poner a Belén Esteban al frente de un talk show con diferentes invitados, al estilo de El Diario de Patricia, que triunfo muchos años en Antena 3, primero con Patricia Gaztañaga y después con Sandra Daviú.

'El Diario de Patricia', con Patricia Gaztañaga, programa que triunfó entre 2001 y 2011.

El espacio iría ubicado en la última franja de Sálvame, justo de antes de Ya son las ocho, el programa de Sonsoles Ónega, e intentaría hacerse con el liderato de esa franja, de 19 a 20 horas, aprovechando que en Antena 3 a esas horas el concurso Boom no tiene una audiencia muy elevada. Queda por saber si sería un programa propio o una sección de Sálvame.

La propia Belén Esteban ha confirmado la noticia. "No puedo contar nada, pero estoy muy nerviosa e ilusionada. Va a ser una sorpresa. Creo que La Fábrica de la Tele y Sálvame siempre me han propuesto cosas que he hecho porque he querido, pero es verdad que con esto estoy muy contenta. Estoy deseando que empiece para que todo el mundo lo vea", ha dicho la de San Blas.

No hay fecha para el inicio de este espacio, pero viendo cómo está actuando últimamente Mediaset y cómo improvisó de repente el Sálvame Lemon Tea puede empezar en cualquier momento. Hay mucha prisa por intentar revertir una caída de audiencia que ya se prolonga por más de ocho meses.