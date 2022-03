Las redes estallan y acusan a 'Maestros de la costura' de tongo

Como cada martes, TVE, emitió anoche una nueva entrega de 'Maestros de la costura' que, en esta ocasión, contó con un desenlace inesperado, la expulsión de Borja, uno de los veteranos del concurso.





UNA PRUEBA DE EXPULSIÓN POCO ACERTADA

La cara se Borja un poema ????,pero no es justo #maestrosdelacostura pic.twitter.com/wHeewTCdg5 — Juanma (@Juanma_LT) March 22, 2022

¿Se puede saber quién ha enchufado a la Lili esa? Ya vale la broma... Y encima echan a Borja... #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/HdtZ3GMhN4 — Bego Pereira (@begotxup) March 22, 2022

Menudo tongo o sea Lili no sabe hacer un dobladillo bien y echan a Borja que ha demostrado durante todo el programa su evolución. Ni tal tongo, decepción #MaestrosDeLaCostura — ClaraGB (@heterisonima) March 22, 2022

POLÉMICA EN REDES

Que Borja no debería ser el expulsado de hoy ¡¡SI LO DIGO!! #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/m83rZdhYrq — José León (@joseanthl) March 22, 2022

#MaestrosDeLaCostura haciendo un tongo tan grande como una catedral. Borja no se merece esta salida, ni mucho menos. Lili a la calle YA. — noe ?? (@noexjade) March 22, 2022

por diferentes razones.En primer lugar,, solo lo hizo porque, que obtuvo una mejor valoración en la prueba de exteriores,de escoger al compañero que quisiera para sumarse a la prueba.La participante, puesto que es, y al haber contado ya con una oportunidad,, ya que los novatos parten en desventaja debido a la experiencia de los primeros.Al concursante no le gustó nada ser elegido por su compañera y se dirigió a la mesa de costura sin siquiera mirarla a la cara.y llevaba varios días en un bucle de negatividad, aunque él prefirió relacionar su forma de proceder con los nervios de la prueba.que llevaba la modelo y, que los jueces consideraron que no estaba a la altura de lo que se pedía, ya que el diseño contaba con fallos en las cremalleras y los remates.Debido a su trabajo, aunque finalmentey pidió perdón a Isabel por su actitud.y han estallado en redes contra el programa.Borjadel formato que hablaron de 'tongo' en redes y pidieron la repesca del participante mientras dejaban claro que él no debería haber sido el eliminado.