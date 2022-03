Broncano confiesa en 'La Resistencia' como fue su primer encuentro con Almodóvar

Broncano es uno de los presentadores más populares y seguidos de la televisión, cuenta con una gran legión de fans y nadie puede negar que su programa, 'La Resistencia', lleva años siendo un éxito en Movistar +.



Por su parte, Almodóvar es uno de los mejores directores de cine del mundo y su trabajo es admirado y venerado en todo el planeta, teniendo en cuenta la trayectoria de ambos, si alguna vez sus caminos se cruzaban no podrían hacerlo de una forma que pasara desapercibida, y eso exactamente lo que pasó la primera vez que se encontraron, la cosa "casi acaba en tragedia", tal y como confesó el presentador en la última entrega del espacio que conduce.





UN ENCUENTRO QUE CASI ACABA EN TRAGEDIA

'La Resistencia' emitió el penúltimo programa de la semana con una doble visita, Julieta Venegas ycomo invitados.Tras la entrevista a la cantante mexicana, a la que el presentador agradeció que hubiera aceptado la invitación, llegó el turno deSin embargo, aunque el entrevistado era el cómico,, a raíz de un comentario que hizo el invitado....", decía Ernesto Sevilla, que está al frente de la dirección de la película 'Camera Café', un pie perfecto para que el presentador recordase su encuentro con el director de cine.", apuntaba Broncano y añadía que "", ante las palabras del conductor del espacio, Sevilla no pudo evitar bromear."Gritaste ¡Adelante, señora! Lo digo porque hay una foto por ahí en que lo parece. Un respeto para Almodóvar, que lo primero que he dicho es que me parezco a él", decía con humor el invitado.Broncano se animó y terminó relatando cómo fue realmente el encuentro entre ambos, y el casi 'trágico' momento que vivieron: ". Vive cerca de donde yo vivo e", explicó el presentador, antes de desvelar el desenlace: ", y eso que me quedé a una distancia.... Paré y le dije que pasara".Sin embargo, aunque todo se quedó en una anécdota y no pasó nada grave, el presentador quiso aclarar que "", aunque subrayó que para ahorrarse el susto "podía haber pasado por el paso de cebra. Pero creo que".